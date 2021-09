Velkému Meziříčí patří v aktuální tabulce MSFL dvanáctá příčka. „Momentálně máme mimo devět hráčů. Vezmeme tak tři, čtyři kluky z béčka,“ nastínil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček. Velkým favoritem duelu bude Opavy. Domácí kouč ale zbraně předem neskládá. „Osobně se na zápas těším, určitě nebudeme hrát nějakého zanďoura a čekat na zázrak, půjdeme si to rozdat na férovku a uvidíme, jak to dopadne,“ zdůraznil domácí stratég a dodal: „Myslím, že tento přístup ocení i fanoušci, kteří doufám dorazí ve větším počtu.“

Opava jede do Velkého Meziříčí povzbuzená vítězstvím z Jihlavy. Nicméně její trenér Roman West plánuje změny v sestavě. „Nějaké změny uděláme, ale nebude jich mnoho. Sestavu chceme spíš konsolidovat, protože v poslední době se hodně měnila. Všichni hráči jsou zdraví, takže bychom ji rádi ustálili. Hrajeme tři dny po Jihlavě a tři před sobotním zápasem s Táborskem, takže není problém, aby většina hráčů odehrála celý zápas,“ poznamenal Roman West a jedním dechem dodal:

„Zároveň ale chceme dát prostor i těm hráčům, kteří tolik nehrávají. Víceméně bychom to mohli pojmout stejně jako v prvním kole poháru s Bohumínem. Zkrátka nějak to namixovat.“

Velké Meziříčí zná z doby, kdy vedl třetiligový Hlučín. „Zvlášť v domácím prostředí je to hodně nepříjemný protivník. Navíc přijedeme jako ještě nedávno ligová Opava, takže asi můžeme čekat vysokou návštěvu i hlad domácích, kteří se na nás budou chtít vytáhnout,“ vzhlíží k úternímu duelu trenér Slezského FC Opava a dodává: „Jedeme ven a čeká nás soupeř o stupeň výš ze třetí ligy. Utkání potřebujeme zvládnout už jen pro to, abychom přenesli pozitivní vítěznou atmosféru ze zápasu s Jihlavou a nedostali jsme se do zbytečných problémů. Abych řekl pravdu, Mladá Boleslav mě v tuto chvíli nezajímá.“

Úterní duel má výkop v 16.30.