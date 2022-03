„Máme deset kluků na marodce,“ přinzal Petr Hlaváček. „Na to se ale vymlouvat nechci. V Petřvaldu jsme hráli dobře a prohráli. Teď to bylo jiné. Domácí nás místy válcovali,“ podotkl kouč Moravanu. Už ve 4. minutě Český Těšín dobře zakombinoval a Macíček ho poslal do vedení. Oldřišov mohl kontrovat Bořuckým, který běžel sám na gólmana, bohužel nedal. Po rohovém kopu pálil do šibenice Kurka, ani tento pokus ale brankou neskončil. „Byli jsme horším týmem, ale čistých šancí jsme měli více než soupeř,“ řekl Hlaváček, který sám vytáhl několik skvělých zákroků. „Porážka bolí, ale musím uznat, že Český Těšín vyhrál zaslouženě,“ uzavřel.