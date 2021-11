Jaké to pro vás bylo nechat se při prvních prvoligových trenérských krocích doprovázet filmovým štábem?

Nebudu lhát, v první fázi to byl pro mě trochu šok. Poprvé to bylo zrovna v tom utkání v Příbrami, kde jsem měl premiéru v podobě záskoku na jeden zápas za trenéra Kozla. Chtěl jsem klukům za každou cenu pomoct, byla to zkouška i pro mě samotného, protože najednou jsem se ocitl na prvoligové lavičce a zodpovědnost jsem cítil velkou. A najednou jsem se dozvěděl, že u toho bude v kabině kamera. Už tak to byla poněkud stresující situace a najednou u toho měl být štáb s kamerou, kterou máte u obličeje a hlídá vám každé slovo. Ale chtěl jsem tu situaci ustát, musel jsem to hodit za hlavu. Řekl jsem si, že pokud chci v budoucnu trénovat a být u toho, musím se naučit zvládat i tyto situace.

Vnímal jste kameru ve své blízkosti?

Postupně jsem ji ze svého vnímání úplně vytěsnil. Těch povinností kolem přípravy na zápas bylo tolik, že jsem na kameru za chvíli zapomněl.

Později jste se stal hlavním trenérem a kamera vás stále doprovázela téměř na každém kroku…

To už jsem si na ni zvykl. Bral jsem ten štáb skoro jako součást našeho týmu, stejně jako beru třeba náš PR štáb. Na to si člověk časem zvykne, myslím, že to bylo vzájemné. My jsme přestali řešit přítomnou kameru, filmový štáb zase pochopil, kde bude nejméně překážet.

Došlo k nějaké vzájemné krizové situaci?

Ani ne, ke krizové situaci nedošlo. Občas se stalo, že jsem do nich třeba nechtěně vrazil, někdy jsem je musel poslat třeba do rohu, ať se nemotají, kde nemají. Někde jsou totiž šatny opravdu malé a toho prostoru nebylo moc, ale oni se to časem naučili. Zpočátku byli takoví bohorovní, chodili si úplně, kam chtěli a občas překáželi, ale postupně si i oni ta svá místa našli, začali být takoví skladní, takže s námi mohli být v těch prostorech, ale neclonili.

Co říkáte na to, že se teď mnoho z toho týmového intimna dostane na filmové plátno?

S tím do toho všichni šli a s tím vědomím jsem kameru taky akceptoval. Možná někomu nebude dávat to, co uvidí a uslyší, úplnou souvislost. Do filmu se nevejde všechno, takže některé výroky možná budou trochu vytržené z kontextu, ale pokud divák zavnímá, které výroky padly ve které situaci, tak to pochopí. Občas samozřejmě uletěl ostřejší výraz, ale to ke kabině patří. Diváci v kině se dostanou do míst, do kterých normálně nedohlédnou. A ten svět je jiný.

Jste příznivcem takových filmových projektů?

Já viděl Sunderland. To se mi moc líbilo, i když některé situace mi přišly až absurdní. Ale to jsou Ostrovy, úplně jiný svět, jiná mentalita lidí. I když tenhle dokument o Baníku ukáže, že i tady v Ostravě vnímají lidé svůj klub jinak než kdekoliv jinde v republice.

Tvůrcům zasáhl do plánů koronavirus. Takže místo Baníku s plnými stadiony zachytili Baník s fanoušky za plotem…

Samozřejmě že je to škoda. Obrovská. Ale i tahle doba přinesla určitá specifika, která nepoznáte jinde než v Baníku. Třeba zrovna ten zápas v Příbrami. Hrálo se v zimě, v Příbrami, daleko od Ostravy a hlavně situaci, kdy fanoušci nesměli na stadion. A stejně se za Baníkem několik fanoušků v těchto podmínkách vydalo, aby zpoza stadionu fandili, i když věděli, že fotbal neuvidí. Ale chtěli být s Baníkem. To prostě jinde v Česku nezažijete, a tohle ten film ukáže. Takže i v tomto ohledu je ten dokument unikátní.

Ve filmu se objeví scéna, v níž vám žehná farář, jenž je příznivcem Baníku…

Musím říct, že ještě než jsem se stal součástí Baníku, věděl jsem, že Baník má obrovský přesah do životů lidí. Až když jsem se stal trenérem, pochopil jsem, jak moc lidé s tímhle klubem žijí. A že to přesahuje rámec mých původních představ. Pozvání od pana faráře jsem dostal, a šel jsem tam rád. Ne z povinnosti. Bylo tam i pár fanoušků a byl to pro mě zajímavý zážitek. A další důkaz toho, co jsem řekl před chvílí. Baník je skutečně mimořádný příběh.