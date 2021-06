Lokša naposledy pálil ostrýma za rezervu ostravského Baníku, za který ve třiadvaceti zápasech nasázel soupeřům osmnáct branek. „Radovan má velkou kvalitu. Jsem rád, že se nám ho podařilo získat,“ mne si ruce hlučínský kouč Lubomír Adler.

Přípravu na novou sezonu odstartuje Hlučín šestého července. V kabině budou chybět Martin Sporysz, který odejde na hostování. „Zájem o Martina je v divizi i MSFL. O jeho herní vytížení se nebojíme,“ řekl kouč. Dalším hráčem, který končí je Lukáš Ptáček, kterému nebude prodlouženo hostování z ostravského Baníku. „Vedle těchto dvou míří na hostování do Polanky ještě Vojtěch Kolaska,“ prozradil Adler.

Hlučín měl ještě zájem o obránce Michala Velnera. „Tady to asi nedopadne a Michal zakotví nejspíše ve Frýdku-Místku,“ poznamenal kouč.

Hned tři hráče ze současného kádru Hlučína má na radaru druholigová Opava. Tady se jedná o Tomáše Hykla, Marka Neumanna a Vojtěcha Walu. „O zájmu Opavy víme, ale nepředpokládáme, že by do Opavy odešli všichni tři. Jsou to naši klíčoví hráči, reálně to vidím snad jen u Tomáše Hykla,“ řekl otevřeně Lubomír Adler.

K dalšímu možnému posílení trenér řekl: „Nemyslím si, že by ještě někdo přišel. Spíše se bude jednat o nějaké odchody.“

Hlučín má za sebou necelých sedm týdnů přípravy. „Myslím si, že špatné to nebylo. Převládají pozitiva. Tým, který jsme poskládali, bude mít kvalitu,“ věří Lubomír Adler.

Během letního přípravného období odehrají Slezané několik přípravných duelů. Síly by měli změřit s Opavou, Polankou a Žilinou. Nad jedním soupeřem visí otazník, protože naplánovaný duel s Bílovcem nejspíše padne, jelikož Bílovecké čeká předkolo MOL Cupu.