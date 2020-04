Devětadvacetiletý Železník byl podle sázkových kurzů outsiderem a v prvním duelu prohrál s libereckým protihráčem 2:3. Ovšem následující dvě bitvy zvládl v prodloužení a postoupil. „Diváci mohli vidět, že jsem opravdu dostal nejsilnějšího soupeře ze všech,“ začal své hodnocení Železník. „V prvním utkání jsem vedl 2:1, pak jsem po chybě inkasoval gól na 2:2. Musím říct, že to byl spíš error FIFY, protože jsem chtěl brankářem vykopnout přes celé hřiště a místo toho jsem míč naservíroval soupeři. Karlos pak dal v 90. minutě vítězný gól. Hodně mě to štvalo,“ přiznal opavský fotbalista.

Ve druhém duelu odchovanec zlínského Fastavu vedl 2:0, Knejzlík ovšem dokázal vyrovnat. „Naštěstí při zlatém gólu jsem měl rozehrávku, a toho jsem využil. Dal jsem gól po akci, kterou jsem tady ráno na pokoji trénoval s Pepou Hnaníčkem,“ prozradil. O postupujícím tak musel rozhodnout třetí duel. „Šlo o to, kdo udrží nervy. I když jsem vedl v poločase 3:1, náskok jsem neudržel a šlo se do prodloužení. Na to jsem se dokázal zkoncentrovat a vyšlo to,“ těší Železníka.

V semifinále Datart e:LIGA Challenge narazí na Lumíra Číže z Baníku Ostrava. „Lumču znám, byl s námi ve Zlíně, ale teď už je jedno, na koho narazím. Jsem rád, že jsem vyřadil zrovna Karlose, což byl podle mého nejsilnější soupeř. Cíl vyhrát celý turnaj tak zůstává,“ zdůraznil Lukáš Železník, který za postup do semifinále dostane za odměnu od ředitele SFC Opava Jaroslava Rovňana pečené koleno děláné u Draka.

Premiérový šampion Datart e:LIGA Challenge tak bude znám až ve středu 29. dubna. Mateřský klub vítězného hráče bude spolu s ním rozhodovat o tom, které organizaci a za jakým účelem poputuje 100 tisíc korun, které věnuje pořadatel turnaje Ligová fotbalová asociace. Všechna utkání play-off Datart e:LIGA Challenge budou k vidění na ligových sociálních sítích nebo na webu projektu www.e-liga.cz.

Výsledky čtvrtfinále (Bo3) – středa 22. 4. 2020

Knejzlík (LIB) – Železník (OPA) 3:2, 2:3 p, 3:4 p

Trmal (SLO) – Bartošák (ZLN) 3:0, 4:3

Beneš (OLO) – Číž (OVA) 4:3, 1:2, 1:4

Žitný (TEP) – Kopic (PLZ) 0:1p, 3:1, 0:1 p

Semifinále, série o třetí místo a finále se odehrají o týden později – ve středu 29. dubna 2020.