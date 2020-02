Jednačtyřicetiletý fotbalista se blýskl několika přesnými přihrávkami, byla na něm vidět obrovská chuť. Náladu mu akorát pokazit výsledek. Slezský FC prohrál s Jastrzebie 0:1.

Pavle, co zápas ukázal směrem k vašemu kolenu?

Ukázalo se, že jsem zdravý a na koleno se mohu spolehnout. Nějak mě to neomezovalo a vydrželo velkou zátěž. Štve mě ale výsledek, protože jsme zápas zbytečně ztratili. Ve druhém poločase snad soupeř nevystřelil na bránu a gól dal po naší chybě.

Přece jenom dlouho jste absentoval, cítíte velký hendikep?

Je pravda, že to byl pro mě zápas po delší době. Jsem za něj moc rád. Smekám před Hošticemi, jak skvěle připravily hřiště. Potřebuji co nejvíce hrát a věřím, že mé výkony půjdou nahoru.

Dával jste si podvědomě pozor, ať nohu zbytečně nezatížíte?

Vůbec jsem na to nemyslel. Snažil jsem se hrát naplno. Jsem rád, že mě to nebolelo.

V zimní přestávce se prohnal opavskou kabinou solidní průvan. Co nyní říkáte na stávající tým?

Noví hráči jsou v pohodě, někdo se aklimatizuje rychleji, někdo pomaleji. Jaro se ale blíží, musíme být dobře připraveni. Bude to velmi náročné a my ho musíme zvládnout. Opava musí ligu za každou cenu udržet.

V sobotu jste opět vyhořeli v koncovce, zdá se, že podzimní bolest ještě vyléčená není…

Souhlasím. Koncovka je problém. Měli jsme spoustu šancí, které jsme nevyužili. Musíme na ní stále pracovat.