/ROZHOVOR, VIDEO/ Na hřišti pobyl pětadvacet minut, i tak toho Petr Zapalač stihl hodně. Třicetiletý záložník v barvách Slezského FC se nejdříve blýskl krásnou střelou, kterou brankář Toma vyrazil. O pár minut později se rozhodl centrovat a byl z toho gól. Hlavou se trefil Jan Žídek. Slezané tak slavili cenné vítězství 2:1.

Petře, vypadá to, že jste byl trenérovým žolíkem?

Je to tak. Trenér říkal, že hrajeme pět zápasů ve dvou týdnech, že musí sestavu prostřídat. Octil jsem se tak proti Táborsku v roli náhradníka.

Nicméně, po nástupu na hřiště jste nejdříve pořádně prověřil gólmana, a posléze přišla nahrávka na vítězný gól…

Šel jsem na hřiště s tím, že mám hru oživit. Chtěl jsem být aktivní a hodně střílet a centrovat. Už jsem chtěl, aby první střela skončila gólem, brankář ji ale vyrazil. Avšak jsem rád i za asistenci a hlavně za to, že jsme vyhráli.

Centr byl přesný, chtěl jste ho tak?

Chtěl jsem původně střílet, ale nakonec jsem viděl Honzu Žídka a hráče, jak vybíhají ven, dal jsem to za ně a vyšlo to.

Jak jste zápas vnímal z lavičky a potom z hrací plochy?

Táborsko hrálo ze začátku dobrý kombinační fotbal, ale dali jsme rychlý gól, kdybychom proměnili následně minimálně ještě jednu šanci, bylo by rozhodnuto v poločase.

Nepřipadal vám druhý poločas totožný, jako ten proti Sokolovu?

Každý zápas je jiný. Možná, že to vypadalo jako proti Sokolovu, ale je to hlavně o nás. Soupeř vyrovnal a dobře se zatáhl. Za stavu 1:1 měli dobrý brejk, kdyby ho proměnili, asi by se utkání vyvíjelo jinak.

Je znát, že soupeři se na vás více připravují a berou vás jako velkého favorita?

Myslím si, že ano. Loni byli favorité Sigma s Baníkem a pozornost se soustředila na ně. Nyní jsme to my. Bavíme se o tom a víme, že jsou nás všichni pořádně nahecování. Ale pokud chceme postoupit, musíme tlak zvládnout.

Ještě k vaší osobě, vypadá to, že to ještě není ten Petr Zapalač, kterého jsme znali z loňské sezony…

Problém je v tom, že jsem měl pomalejší přípravu. Trochu mě zabrzdilo zranění. Chtěl bych dávat více gólů, mít více asistencí. Věřím, že to přijde a bude to ještě lepší Petr Zapalač než loni.

V neděli jedete do Znojma, co byste řekl k tomuto soupeři?

Těžký soupeř, loni jsme tam vyhráli, v neděli si tam jedeme pro tři body.