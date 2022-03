„V prvním poločase jsme měli navrch. Soupeře jsme do žádné velké šance nepustili,“ začal utkání hodnotit dvougólový střelec Michal Juchelka. Bohuslavice mohly jít už do vedení v prvním poločase, kdy se do dvou šancí dostal Robin Štefek. Brankář Hekele ho ale vychytal.