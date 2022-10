Do Velkých Hoštic dorazili fotbalisté, kteří hrávali za Ostroj Opava, Kaučuk Opava nebo Slezský FC. Dokonce ze Slovenska přijel gólman Igor Libo, který v dobách Ostroje tvořil dvojičku s Josefem Kružberským. Nejdelší vzdálenost za svými parťáky urazil fyzioterapeut Petr Janků, který žije v Itálii. „Jsem mile překvapen kolik kluků do Velký Hoštic přijelo, mám z toho velkou radost,“ řekl někdejší kanonýr Jan Vožník, který byl s Oldřichem Šafránkem hlavními spoluorganizátory tohoto setkání. „Osobně mi velkou radost udělala přítomnost paní Somnerové. Moc si toho vážíme. Její manžel udělal pro opavský fotbal strašně moc, a to ať už byl v jakékoliv funkci,“ podotkl Jan Vožník.