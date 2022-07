„Byl to strašně těžký zápas. Kdo tu byl, tak to viděl na vlastní oči. Náš asi největší problém je, že nedokážeme během čtyř dnů hrát na takovéto úrovni, co potřebujeme,“ začal utkání hodnotit pro web www.fotbal.cz trenér českého týmu Jan Navrátil. „Už po prvním zápase s Francií jsou holky tak unavené, že sbíráme síly, jak to jen jde. Mrzí mě, že jsme nedokázali v prvním poločase zachytit míč na polovině soupeře dvakrát nebo třikrát, protože to byla naše jediná šance, jak je potrestat. Ale vždy jsme reagovali o dvě tři vteřiny později, a sami jste viděli, jak Španělky hrály excelentně. Takticky i soubojově jsou někde jinde,“ poznamenal kouč národního týmu.