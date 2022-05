„První poločas nám vyšel dobře. Byli jsme silní na míči. Dali jsme dva góly a měli šance,“ začal utkání rozebírat trenér Chlebičova. První gól dal Korbel, na 2:0 zvyšoval hlavičkou Radek. „První poločas nebyl z naší strany dobrý. Jen jsme nakopávali balony. Chlebičov byl na balonu, přehrával nás, byl fotbalovější,“ uznal hostující kapitán Jan Němec. „Zaslouženě šel do vedení, nicméně první gól dal z metrového ofsajdu,“ dodal.

Chceme v Opavě ligu, hlásí Matěj Helešic. Ve čtvrtek si přeje plný dům

Na začátku druhého poločasu přehazoval Silber gólmana a Černohorský míč dorazil do sítě – 3:0. „Od tohoto okamžiku šel náš výkon dolů. Přestali jsme úplně hrát. Ludgeřovice se zvedly,“ přiznal Axmann. „Chlebičov měl po třetí brance slabší pasáž. My jsme přestáli jen nakopávat balony, podařilo se nám snížit,“ podotkl Jan Němec. Na 3:1 snižoval Fojtík. O pár chvilek později trefil břevno Šrubař. A když se prosadil kanonýr Zbořil, bylo to už jen 3:2. Viktoria měla také dvě tutovky. Nakonec deset minut před koncem přišla vítězná pojistka z kopačky Korbela. „Možná kdybychom dali místo břevna gól, mohli jsme pomýšlet na remízu. Je ale pravda, že Chlebičov vyhrál zaslouženě. Sedmdesát minut byl lepším týmem,“ podotkl Jan Němec.

„Každé vítězství se počítá. Těší nás také, že máme podporu fanoušků. Dokáží nám zatleskat, ocenit výkon, už to chladné prostředí, které bývalo. Máme z toho hodně dobrý pocit,“ zakončil Vilém Axmann.

Chlebičov – Ludgeřovice 4:2 (2:0)

Branky: 23. 80. Korbel, 43. Radek, 49. Černohorský – 62. Fojtík, 76. Zbořil. Rozhodčí: Šistík – Vojkovský, Čuba. ŽK: Polášek. Diváci: 115.

Chlebičov: Minarčík – Dzierža, Sedlář, Koneczný, Drexler (85. Kolig) – Kužel, Středula (66. Benek) – Radek, Černohorský (63. Matyášek), Silber – Korbel (85. Stošek). Trenér: Vilém Axmann.

Ludgeřovice: Hájek – Gellner, Šafarčík, Němec, Polášek - Fekete,Martiník, Fojtík, Adamec – Zbořil, Šrubař (89. Smolka). Trenér: Libor Fryč.