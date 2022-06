„Kluci mi udělali radost, jak k zápasu přistoupili. Podali koncentrovaný a zodpovědný výkon. Za mě to bylo naše nejlepší utkání sezony,“ rozdával úsměvy kobeřický kouč Dušan Christoph. Kobeřice šly do vedení už ve 14. minutě. Stříbný podstoupil souboj s gólmanem Nemčekem, který vyhrál, poslal balon na Šimečka, který přeloboval dva obránce – 0:1. „My jsme hráli špatně. Náš výkon byl bezkrevný,“ zlobil se šéf hájecké lavičky Michal Janík. Ve 37. minutě šli domácí do deseti. Za oplácení byl vyloučen Strakoš. „Vyloučení předcházel tvrdý faul na našeho hráče. Nicméně Strakošovo oplácení bylo potrestáno zcela správně,“ dodal kouč Háje. Hosté ještě v prvním poločase trefili Šimečkem tyč.