„Na začátku zápasu nám dělalo trochu problém srovnat se s agresivitou soupeře,“ vracel se k utkání opavský asistent Jakub Swiech. „Podařilo se nám ale dostat do vedení, kdy jsme se prosadili ze standardní situace. Baník poté využil naši chyby v rozehrávce a hezkou akcí do otevřené obrany vyrovnal,“ pokračoval mladý trenér. Do kabin přece jen šli Opavští s jednogólovým náskokem. „Tato branka nás nakopla, vlila nám krev do žil,“ pochvaloval si Jakub Swiech.