Společně s Globusem a Semixem tentokrát navštívili opavskou a krnovskou nemocnici, hasičské sbory v Opavě a v Hlučíně, Městský dopravní podnik v Opavě a také opavské domovy důchodců.

Celkem mezi tyto instituce rozdělili na 300 koláčků, 2000 balení ovesných kaší a 1000 balení cereálních srdíček. „Doufáme, že jim výrobky dodají energii a sílu do dalších dní,“ stojí na facebookových stránkách Opaváci1907.cz.

„V této nelehké době si zaslouží uznání a podporu všechna povolání, která jsou nyní v první linií. Podporu si zaslouží i ostatní, kteří dál chodí do práce, ale i ti, kteří momentálně do práce kvůli opatřením proti šíření viru nemohou. Všichni navzájem si musíme pomáhat a povzbuzovat se, abychom se mohli co nejdříve vrátit do svých normálních životů,“ píšou dále fanoušci SFC Opava, kteří se chystají pomáhat i v dalších dnech.

„Hodně lidí se ozývá, že by rádi přispěli, proto přidáváme číslo účtu, na který můžete posílat své příspěvky - 2801270720/2010 a do poznámek napište: DAR JMÉNO PŘÍJMENÍ. Mnohokrát děkujeme všem a držte se!“