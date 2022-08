„Věděli jsme, že nás čeká soupeř, který má hru postavenou na vysokých balonech a rychlých brejcích, z kterých je hodně nebezpečný Denis Bořucký,“ řekl úvodem hájecký kouč Michal Janík. „To se taky potvrdilo. My jsme měli v prvním poločase míč více na svých kopačkách a dostali se do čtyř velkých šancí,“ pokračoval hostující stratég. Nejdříve pálil z deseti metrů Ivan, Hlaváček ho vychytal. Domácí gólman si posléze poradil i s tutovkou Jančíka. „Ve dvou případech jsme z dobré pozice přestřelili bránu,“ dokončil Janík výčet šancí svého týmu. Na druhé straně zlobil Bořucký. Toho zase vychytal Godula. „Nehráli jsme špatně. Háj byl ale nebezpečnější,“ vzal si slovo hrající trenér Moravu Petr Hlaváček.

Po přestávce se obraz hry nezměnil. „Háj byl fotbalovější. Držel více balon na svých kopačkách, ale my jsme se drželi,“ pokračoval domácí kouč. Oldřišovu se nabídla slušná standardka. K její exekuci se postavil Dřizgevič, brankář Godula jeho ránu mířící do šibenice vytáhl mimo. „Měli jsme převahu, obléhali jsme soupeřovu branku a nakonec se nám podařilo vstřelit vítěznou branku,“ vydechl si Janík. Šest minut před koncem kopali hosté standardku, odražený míč se dostal ke Krejčímu, který ho uklidil do sítě. „Dostali jsme gól v závěru, porážka mrzí, nicméně kluky musím pochválit za dobrý výkon,“ podotkl Petr Hlaváček. „Zasloužené vítězství, vedle výsledku mě těší náš týmový výkon a silnější lavička. Máme osmnáct kvaltních hráčů a po vystřídání šla naše síla nahoru,“ uzavřel Janík.

Oldřišov – Háj ve Slezsku 0:1 (0:0)

Branka: 84. Krejčí. Rozhodčí: Levinger – Sklář, Viščor. ŽK: Prokša, Hartoš – Mleziva, Krejčí, Ivan, Komárek. Diváci: 201.

Oldřišov: Hlaváček – Strakoš (61. Fusek), Hartmann (61. Mezera), Prokša, Kurka – Píšala – P. Žídek, Rubý (73. Dřizgevič), Režnar (73. Hartoš), Uvíra (85. Wicha) – Bořucký. Trenér: Petr Hlaváček.

Háj ve Slezsku: Godula – Keller, Konvička, Mleziva, Krejčí – Eršil (71. Míšanec), Urbančík – Ivan (61. Žurek), Freit, Blažej (73. Komárek) – Jančík (61. Malúš). Trenér: Michal Janík.