„Věděli jsme, že nás v Krnově nečeká lehký zápas. S Krnovem nemáme zrovna nejlepší vztahy. Naposledy nás tam slušně pořezali, proto jsme vetovali i rozhodčí, kteří nás měli pískat znovu. Vzhledem k tomu, že jejich áčko nehrálo, počítali jsme s tím, že budou mít posily,“ řekl na úvod trenér Hlavnice David Novický.

Hlavnice začala dobře. Už ve 4. minutě ji poslal do vedení z penalty Pastrňák. „Hned v úvodu jsme vyrobili sérii chyb, které vyústily v pokutový kop,“ mrzelo krnovského trenéra Martina Lhotku. Na vyrovnání se čekalo do 23. minuty. To se z trestného kopu trefil Holčák – 1:1. „Měli jsme ještě pár šancí, ty se nám ale nepodařilo proměnit,“ dodal Martin Lhotka.

Po přestávce se prosadili znovu hosté. Domácího gólmana překonal Liška. A to měli hosté na kopačkách ještě třetí gól. Velkou šanci měl Klein, ale brankáře Genčura nepřekonal. „Kdybychom dali třetí gól, vyhrajeme,“ podotkl Novický.

„Naše hra místy připomínala křeč,“ přiznal Martin Lhotka. Krnovu se podařilo vyrovnat, když Hrubého rozběhl Holčák a domácí záložník dával na 2:2. „V závěru jsme hráli přesilovku, měli jsme tlak, ale žádnou velkou tutovku jsme si nevytvořili. Remíza 2:2 je pro nás zklamáním,“ zakončil Martin Lhotka.

„Odehráli jsme dobré utkání, k vítězství jsme měli blíže, škoda naši zahozené šance. V závěru hráli domácí přesilovku, ale prakticky si v ní nevytvořili jedinou šanci. Bod bereme,“ uzavřel hodnocení David Novický.

Krnov B – Hlavnice 2:2 (1:1)

Branky: 23. Holčák, 72. Hrubý – 4. Pastrňák (penalta), 61. Liška. Rozhodčí: Písečný – Ritter, Juřička. ŽK: Genčur, Carbol – Pastrňák, Čunta, Heinzke. ČK: 74. Heinzke. Diváci: 97.

Krnov B: Genčur – Pohludka, Sklenařík, Šimčík (60. Carbol), Čevela – Michálek (60. Rolný), Holčák, Teichmann, Hrubý – Miškev, Hvížď (72, Varga). Trenér: Martin Lhotka.

Hlavnice: Steiner – Heinzke, Čunta, O. Haas, D. Haas – Ochrana (81. Ochrana), Pastrňák, Jaksch (46. Kaván), Steyer (69. Grygar), Liška – Klein. Trenér: David Novický.