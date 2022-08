Domácím nevyšel začátek. V 9. minutě se blýskl lobem Zajíček a Hlučín vedl. O pět minut později fauloval zbytečně Igbinoba a Buchvaldek se z trestného kopu nádherně trefil – 0:2. Hlučín na trávníku dominoval, byl rychlejší a přesnější. Každé zaváhání domácích trestal. Do ojedinělé akce se na druhé straně dostal Hřivnáč. Zjevil se až ve vápně, kde se po pádu dožadoval penalty. Sudí Koláček byl jiného názoru. Vzápětí vyrobili Krnovští další chybu a Tomšů ranou z první dával už na 0:3. O pár chvilek později měl šanci Smékal, který běžel sám na Řeháčka, ten ho ovšem vychytal. Ještě předtím hlavičkoval těsně nad Wolf. Nutno říci, že nebýt gólmana Řeháčka, prohrával by Krnov vyšším rozdílem.

Po přestávce Hlučín dál exceloval. Po skvělé přihrávce běžel sám na brankáře Smékal, udělal mu kličku a zvýšil na 4:0. Následoval gól Wolfa a dvě branky Ptáčka, hlavně jeho rána z otočky zasloužila potlesk. Hlučín splnil roli favorita vyhrál 7:0.

„Určitě jsme nečekali, že jsme dostaneme takový výprask,“ poznamenal trenér Krnova Gustav Santarius. „Chtěli jsme v prvním poločase uhrát remízový výsledek, to se nám ale nepodařilo. Ve druhém poločase jsme dali šanci dalším hráčům, bohužel jsme ještě čtyřikrát inkasovali,“ povzdechl si šéf krnovské lavičky. „Hlučín ukázal, že má kvalitu. Trénujeme teprve dva týdny. Přišly změny v kádru, kluci hráli dnes poprvé spolu. Chyběli nám Mráz s Havlíčkem, kteří by měli být v základní sestavě,“ podotkl Santarius.

„V zápase jsme dominovali, ale je pravdou, že do Krnova jsme jeli s respektem. Přece jenom je to soupeř, který má kvalitu. Dali jsme ale dva rychlé góly a začali jsme dominovat,“ vzal si slovo hlučínský stratég Filip Smékal. „Kluci hráli až dokonce, chtěli dávat góly, a to mě těší. Nepovedla se nám generálka s Frýdlantem, kdy jsme neměli dobrý přístup. Teď se situace změnila. Hráče musím pochválit, za kvalitní výkon,“ zakončil trenér FC Hlučín.

Krnov – Hlučín 0:7 (0:3)

Branky: 9. Zajíček, 14. Buchvaldek, 25. Tomšů, 65. D. Smékal, 78. Wolf, 85. a 88. Ptáček. Rozhodčí: Koláček – Novák, Labaš. ŽK: Váňa, Kmínek – Plesník. Diváci: 240.

Krnov: Řeháček – Kmínek, Tümmler, Igbinoba, Sabo (46. Kolbasa) – Macík (78. Grulich) – Váňa (65. Hrubý), Hřivnáč (84. Holčák), Handlíř – Václavek – Sklenařík (65. Hrdlička). Trenér: Gustav Santarius.

Hlučín: Lapeš – Lehnert (63. Ptáček), Hasala, Plesník, Wolf – Buchvaldek (46. Holzer), Praus – Tomšů, Mládek (63. Kocur), Zajíček – D. Smékal (72. Kovala). Trenér: Filip Smékal.