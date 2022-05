„Zápas jsme zvládli, za to jsem rád,“ začal hodnotit utkání trenér Kobeřic Dušan Christoph. Jeho tým dal dva rychlé góly. „Soupeřův hráč předvedl hned v úvodu nečekaný zkrat, když ve vápně fauloval Martina Stříbného a my jsme šli z penalty do vedení. Hned po rozehrávce jsme dali druhou branku a bylo rozhodnuto,“ podotkl kobeřický kouč. Domácí ještě do poločasu dali dva další góly. „Krom toho jsme měli další šance, které se nám nepodařilo proměnit, byť se jednalo o jasné tutovky,“ řekl trenér.