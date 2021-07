/ZAOSTŘENO NA AMATÉRSKÝ FOTBAL, FOTOGALERIE/ Celkem osm branek nabídlo přípravné fotbalové utkání mezi Malými Hošticemi a Žimrovicemi. Hosté si odvezli jasné vítězství 6:2. Hattrickem se blýskl David Hertel.

Příprava, Slavia Malé Hoštice - Žimrovice. | Foto: Deník/Petr Widenka

„Naše vystoupení bylo doslova tragické. Přišlo mi to, jako by se klukům nechtělo úmorném vedru moc hrát,“ zlobil se domácí kouč Roman Grygarčík. „Chybělo nám sice šest kluků ze základu, ale to není omluva. Soupeř taky nebyl kompletní,“ řekl trenér. Malé Hoštice nyní čeká pauza. Tým se znovu sejde osmého července.