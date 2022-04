Po přestávce šel Cblebičov do trháku, vedl už 5:1. „Hned na začátku druhého poločasu jsme přežili další velkou šancí domácích, následně jsme potrestali jejich chybu. Bolatice se vrhly do útoku, my jsme se soustředili na defenzivu a chodili do rychlých brejků. Ty nám vycházely,“ pochvaloval si Vilém Axmann. „Byli jsme silnější na míči a kombinačně lepším týmem. Zaslouženě jsme vyhráli,“ podotkl trenér Viktorie a dodal: „Diváci viděli dobrý fotbal. Pro nás má tohle vítězství velkou cenu,“ doplnil.

Na bolatické straně panovalo zklamání. „K tomu není, co dodat. Úplně jsme vybouchli. Nedařilo se nám vůbec v ničem,“ řekl krátce ještě Tomáš Kretek.

Bolatice – Chlebičov 3:6 (1:2)

Branky: 2. Chromečka, 83. Šula (penalta), 90. Langer – 34. Černohorský, 41. Drexler, 52. Korbel, 70. Silber, 80. Radek (penalta), 87. Silber. Rozhodčí: Seidler – Pobořil, Bartoš. ŽK: Gaida – Matyášek. Diváci: 120.

Bolatice: Breuer – Skroch (75. Slivka), Gaida, A. Baránek, Boček (62. Šamárek) -Monsberger (62. V. Baránek), Langr, Šula, Oberherr – Chromečka (75. Sikora), Kotík, Trenér: Tomáš Kretek.

Chlebičov: Hegar – Dzierža, Drexler, Konečný, Stošek – Benek (18. Černohorský), Kužel, Radek, Matyášek – Silber, Korbel (88. Sýkora). Trenér: Vilém Axmann.