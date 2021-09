/FOTOGALERIE/ Překvapení se nekonalo. Fotbalisté druholigové Opavy nestačili ve třetím kole MOL Cupu na ligistu z Mladé Boleslavi. Na domácím trávníku prohráli 2:4.

MOL Cup : SFC Opava - Ml.Boleslav | Foto: Deník/Petr Widenka

Hned úvodu se blýskl drzým průnikem Šigut, ovšem místo zakončení volil nepřesnou přihrávku. Opava už ve 12. minutě inkasovala úvodní branku. Po odvrácené standardní situaci poslal do vápna centr Everton a nikým nekrytý Fila nasměroval hlavou Středočechy do vedení. Ještě předtím ale dohrál utkání pro zranění Mašek. Na další velkou šanci se čekalo do 35. minuty, kdy se k odraženému míči dostal Everton, jeho dělovku brankář Lasák vyrazil k Filovi, ten domácího strážce svatyně nepřekonal. Po něm neuspěl ani Hlavatý. Ligista přece jen své vedení navýšil. V první minutě nastavení Lasák po standardce neudržel balon a ten dorazil do sítě Stránský.