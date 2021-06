Aktivity byly rozděleny do několika stanovišť se zaměřením na pohybové hry, obratnost, ale také dovednostní cvičení s míčem.

„Myšlenka dívčího fotbalu je v klubu už několik let, takže bylo jen otázkou času, kdy to opravdu uskutečníme. Pravdou taky je, že nás dopředu hnala i situace kolem koronaviru. Za normálních okolností bychom nábor začali řešit až v září, ale vzhledem k tomu, že děti dlouho neměly možnost sportovat, nechtěli jsme na nic čekat. Podobná akce proběhne ještě teď v červnu i pro chlapce,“ řekl trenér Jan Hruška mladší.

„Vzhledem k tomu, že jsme si neuměli představit, kolik dívek se na nábor dostaví a jaký to může mít dosah, snažili jsme se několik týdnů zjišťovat případný zájem přes formulář, který byl zveřejněn na našem webu a sociálních sítích, odkazovali jsme na něj také v tisku. Do elektronického formuláře se nám dopředu přihlásilo devětadvacet dívek,“ pokračoval.

Vedoucí trenér SpSM se ještě více rozpovídal na téma dívčího týmu: „Primárně jsme hledali děvčata narozená v roce 2013 a mladší, ale chtěli jsme zjistit zájem i starších děvčat. Nakonec se přihlásilo i několik dívek v dorosteneckém věku. Nejvíce mě mrzí, že jich není tolik, abychom z nich byli schopni vytvořit tým a přihlásit je do soutěže. Odkazovali jsme je proto na blízké oddíly, kde by se mohly uplatnit, třebaže mezi ženami. Věřím, že časem budeme mít v SFC uplatnění pro každou věkovou kategorii, ale to bude ještě chvíli trvat.“

Děvčata bude mít ve Slezském FC Opava na starost pět trenérek. „Na prvním tréninku tedy budou děvčata ročníků 2011 až 2016. O družstvo se bude starat celkem pět trenérek, které samy fotbal aktivně hrály, nebo ještě hrají, a budeme se snažit chodit pomáhat i my trenéři. Pro všechny z nás je to něco úplně nového, takže věřím, že se aktivně zapojí i rodiče, aby se mladé fotbalistky cítily v našem klubu skvěle a tým děvčat se jen rozrůstal. Holky chceme také přihlásit do soutěže, aby mohly hrát i regulérní utkání,“ nastínil Jan Hruška mladší a dodal: „Do několika let chceme mít v SFC minimálně jedno družstvo přípravek, žákyň a dorostenek. Pokud bychom to zvládli i s dospělou kategorií, byl by to obrovský kus skvěle odvedené práce a já věřím, že se nám to povede.“

A ještě výzva pro další zájemkyně: „Pokud máte doma děvče ročníku narození 2011 a mladší se vztahem ke sportu a kolektivu, můžete to přijít nezávazně zkusit na kterýkoliv trénink.“