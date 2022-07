Podívejte se: Česká děvčata podruhé padla. Trenér chválil opavské diváky

„My jsme chtěli být silní na míči, což se nám po většinu času dařilo, a také jsme chtěli být více produktivní a střílet více branek. Branky jsme stříleli velmi krásné, ale opravdu jich mohlo a mělo být v soupeřových sítích více. To by nás totiž v turnaji posunulo v další fázi do skupiny k ještě zvučnějším týmům,“ mínil opavský stratég. „Nicméně i tak jsme naráželi na velmi kvalitní týmy a věřím, že to samé si mohli říkat i naši soupeři. My trenéři jsme každopádně byli hrdí na náš tým za to, jak jsme se na turnaji prezentovali," zdůraznil David Chmel.

Opava se mohla v Německu pyšnit výbornou diváckou podporou. „Jeden obrovský úspěch jsme zaznamenali, nebo spíše byl to úspěch našich rodičů, kteří kluky neúnavně po celou dobu turnaje povzbuzovali a na turnaji neměli konkurenci. Chceme tímto rodičům moc poděkovat. Byli jste skvělí a věříme, že jste si Německo s námi opravdu užili," podotkl David Chmel.

V konkurenci 120 týmů obsadila Opava čtyřiapadesátou příčku.