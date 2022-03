„Odehráli jsme velmi slušný zápas, který, dle mého názoru, nakonec nevyhrál ten lepší, ale ten šťastnější. V prvním poločase jsme se dostali do vedení a následně do několika dobrých příležitostí, ze kterých jsme mohli skóre navýšit. Bohužel se nám to nepovedlo a naopak přišel trest v podobě vyrovnávacího gólu. Ve druhé půli se jednalo o naprosto vyrovnaný zápas s šancemi na obou stranách, který rozhodlo štěstí při standardní situaci v 88. minutě, ze které dali hosté vítězný gól. Klukům nejde absolutně nic vytknou a mrzí mě, že za odvedený výkon nebyli odměněni ziskem alespoň jednoho bodu za remízu 1:1,“ okomentoval utkání na klubovém webu asistent trenéra Jakub Swiech.