„Je to tak lepší. Našli jsme azyl u rodičů mé ženy,“ popisuje Karol Mondek, který debutoval v nejvyšší soutěži v roce 2015 v dresu ostravského Baníku.

„Je to lepší než být někde ve městě, je tu krásně. Máme individuální tréninkový plán a tady mohu vše v pohodě plnit, podmínky mám výborné,“ pochvaluje si osmadvacetiletý fotbalista.

„Mohu běhat po lese, na dvoře dělám protahovací věci, dřepy, kliky, prostě cviky s vlastní silou a tak,“ popisuje svou denní náplň.

Byť je v jiné zemi, přes tři hodiny vzdálené od Opavy, se svým klubem je v pravidelném spojení. „Voláme si s trenérem Balcárkem, asistentem i s kondičním trenérem Michalem Hamplem, který nám dává instrukce jak s tréninkovým plánem nakládat,“ popisuje Mondek.

Samotného fotbalistu by ani ve snu nenapadlo, že se bude během rozjeté sezony připravovat individuálně.

„Je zvláštní takto trénovat. Děláme to ale pro sebe, otázkou je, jak budeme vypadat na hřišti. Přece jenom práce s míčem chybí,“ přemýšlí nahlas záložník s jednapadesátí prvoligovými starty na kontě. „To, co se stalo, změnilo běžný život všem lidem. Chodíte s rouškou, jsou různá omezení, už aby se to brzy vrátilo do normálu,“ přeje si Mondek.

Součástí omezení jsou i kontroly na hranicích. „Není to ale nic až zase tak hrozného. Když jsme se vraceli na Slovensko, změřili nám akorát teplotu,“ říká Karol Mondek.

„Problém bychom neměli mít ani při návratu do Opavy,“ dodává. Kdy to ale bude, neví. „Čekáme na pokyny z klubu. Zatím se připravujeme individuálně, jiné řešení ani možné není,“ míní slovenský fotbalista.

Karol Mondek počítá i s variantou, že liga vůbec nezačne.

„Uvidíme, čas letí. Podle mě se všechno odehrát nestihne. Klidně se může stát, že začneme až novým soutěžním ročníkem,“ končí Karol Mondek povídání ze slovenské Ludanice.