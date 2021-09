/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.A třída nabídla v neděli zajímavý šlágr. Do Bolatice dorazily Kravaře. Šlo o pikantní derby, které slibovalo zajímavou podívanou. Předpoklady se naplnily, k vidění bylo pět branek a vítězství hostujícího týmu 3:2.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.