/FOTOGALERIE/ Další z přípravných zápasů mají za sebou fotbalisté z Kravař. V sobotu hostili na domácím trávníku přední celek krajského přeboru z Krnova. Utkání skončilo remízou 1:1. Za Kravařské se trefil Šorm, za hosty vyrovnával Hrubý.

MFK Kravaře - FK Krnov 1:1 | Foto: Deník/Petr Widenka

„Stejně jako Krnov jsme nebyli kompletní. Ze zápasu mám ale dobrý pocit,“ řekl domácí trenér Karel Štěpán. „Jsem rád, že jsme s takovým to soupeřem dokázali držet krok, co se týká fyzické stránky. V závěru jsme měli i více ze hry,“ podotkl zkušený trenér. Kravaře šly do vedení, když míč doklepl do branky Šrom. Za hosty srovnával Hrubý. „Měli jsme i další šance, je vidět, že na koncovce musíme ještě zapracovat,“ uzavřel Karel Štěpán.