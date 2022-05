„Začátek byl z naší strany kostrbatý. Přece jenom se hrálo na ligovém stadionu, přišlo i dost lidí. To na vás dolehne,“ řekl trenér Slavie Petr Žižka. Na první gól se čekalo do 28. minuty. Po hezké kombinační akci Mace a Obrusníka se dostal k balonu Pawlenka a prostřelil Kleina. „Udělali jsme chybu. Špatně jsme proti soupeři vystoupili a on naše zaváhání potrestal,“ povzdechl si trenér Velkých Heraltic René Štěpán. V úvodní minutě nastavení byl k vidění druhý gól. Z pokutového kopu se prosadil Mac. „Ruka to byla, náš mladý stoper doplatil na nezkušenost. Jinak jsme ale v prvním poločase měli šance. Hlavně Šimon jich spálil na dva zápasy, trefili jsme i břevno,“ řekl ještě k prvnímu poločasu kouč Velkých Heraltic. „Utkání jsme měli dobře rozjeté. Ale také jsme dobře věděli, že Velké Heraltice mají kvalitní tým. Navíc finále nehrály poprvé,“ poznamenal Žižka.

Ve druhém poločase stačily Velkým Heralticím dvě minuty na to, aby se jim podařilo vyrovnat. „Něco jsme si v kabině řekli, udělali jsme tři změny v sestavě. Tým dostal energii a to se odrazilo i do výsledku,“ pochvaloval si Štěpán. „Měli jsme i šance na to, abychom výsledek otočili, to se nám ale nepovedlo,“ dodal. „Dokonale sklapla Csaplárova past,“ pousmál se Žižka.

O vítězi musel rozhodnout penaltový rozstřel. V něm byla šťastnější Píšť, když její vítěznou penaltu proměnil Mac,. „Je to pro nás velký úspěch. Finále mělo super úroveň. Hrálo se na dobře připraveném trávníku. Přišli i diváci, byl to pravý fotbalový svátek,“ pochvaloval si Petr Žižka. „Myslím si, že k vidění byl dobrý zápas na kvalitním hřišti. Hrát na ligovém stadionu musí být pro všechny zážitkem. Píšťi prvenství přeji. Myslím si, že pohár je v zasloužených rukou,“ podotkl kouč Velkých Heraltic René Štěpán, který se se svým týmem do velkého finále probojoval už počtvrté.

Píšť - Velké Heraltice 2:2 (2:0) pk: 4:3

Branky: 28. Pawlenka, 45+1. Mac (penalta), vítězná penalta: Mac – 55. Návrat, 56. Válek. Rozhodčí: Kotala – Dedek, Šafrán. ŽK: Tesař, Rolný, Lauček. Diváci: 410.

Píšť: Liška – Obrusník, Kudlík, Vlha, Kupec (33. Holuscha, 84. Blahut) – K. Moric (79. Grabica), Hudeczek, Mac, Habura – P. Moric (70. Šec) – Pawlenka. Trenér: Petr Žižka.

Velké Heraltice: Klein – Šrek, Ladner, Valchař, Zvadoň (46. Košárek, 67. Ondra) - Šimon, Rolný, Vucak (46. Válek), Návrat (76. Kocián), Tesař - Piatkevič (46. Lauček). Trenér: René Štěpán.