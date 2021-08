„V prvním poločase to bylo z naší strany špatné. Hráli jsme dobře, dvakrát jsme vedli, bohužel soupeř pokaždé vyrovnal,“ začal utkání rozebírat trenér Oldřišova Petr Hlaváček. „Měli jsme i šance, ty se nám nepodařilo proměnit,“ pokračoval.

Jeden z polomských gólů vstřelil bývalý ligista David Mikula. „Prohodil jsem si místo se Šimonem Plhákem, dostal jsem se do vápna a zakončil střelou na přední tyč,“ popsal svůj gólový zásah David Mikula, který v současné době působí jako asistent v druholigové Opavě. „Druhému gólu v naší síti předcházela chyba. Těch se v příštích zápasech musíme vyvarovat,“ podotkl zkušený stoper.

Po přestávce Pustá Polom svého protivníka přitlačila, byla více na míči a měla šance. Aktivní v tomto směru byl hlavně Tomáš Mrázek. „Bylo to o tom, zda dáme gól. Měli jsme převahu a i šance. Dali jsme i gól, který nebyl pro ofsajd uznán. Asi ale oprávněně,“ řekl k druhému poločasu David Mikula. „Remíza je pro nás málo. Ze čtyř až pěti šancí jsme měli něco vytěžit,“ mrzelo polomského zadáka.

Petr Hlaváček remízu bral. „Polom má velmi kvalitní tým. Ve druhém poločase nás jasně přehrávala. I když jsme měli dvě šance, je remíza pro nás zisková. V závěru jsme už odpadli,“ přiznal oldřišovský kouč, kterého hodně mrzelo zranění Michala Rubého. „Poranil si koleno, uvidíme, jak vážné zranění to bude. Hodně mě to mrzí. Michal neměl původně vůbec hrát, jde to zamnou,“ zakončil smutným tónem v hlase Petr Hlaváček.

Pustá Polom – Oldřišov 2:2 (2:2)

Branky: 22. Mikula, 42. Frank – 6. Kubalák, 38. Rubý. Rozhodčí: Kielar – Schneider, Potiorek. ŽK: Drozd – Hartmann, Dřizgevič. Diváci: 150.

Pustá Polom: Minařík – Pomp (83. Vítek), Mikula, Kuděla, Potůček – Frank, Plhák, Drozd (46. Rodek), Grussmann – Kludka (70. Hruška), Mrázek. Trenér: Jaroslav Laub.

Oldřišov: Kubný – Fusek, Hartmann, Pavlíček, Kurka – Dřizgevič, Rubý (63. M. Žídek), Šmalec – Bořucký, Kubalák, P. Žídek (59. Strakoš). Trenér: Petr Hlaváček.