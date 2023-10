/FOTOGALERIE/ Velké fotbalové jméno angažoval do svých řad nováček Krajského přeboru z Kravař. Tým trenéra Karla Štěpána posílil bývalý reprezentační obránce Zdeněk Pospěch. Čtyřiačtyřicetiletý odchovanec Slezského FC Opava naskočil do nedělního duelu proti Krásnému Poli.

Zdeněk Pospěch | Video: DENÍK / Roman Brhel, Radek Hlavjenka

Zdeněk Pospěch, majitel dvou českých a tří dánských titulů pověsil kopačky na hřebík v roce 2018, v neděli ale opět vyběhl na zelený trávník, a to v dresu Kravař. „Zdeněk s námi trénoval, s tím, že by se mohl objevit na hřišti. Jeho návrat se ale urychlil, protože jsme měli hodně absencí. Je vidět, že i ve svém věku je to pořád pan fotbalista,“ řekl trenér Kravař Karel Štěpán. Proti Krásnému Poli odehrál 56. minut, byl totiž vyloučen. „Za mě přísné vyloučení. Čistě vypíchl balón, bohužel hráč přes něho přepadl,“ komentoval inkriminovaný okamžik kravařský stratég.

Zdeněk Pospěch během své bohaté kariéry nastupoval vedle Opavy také za ostravský Baník, pražskou Spartu, Kodaň a Mainz. Na kontě má i jednatřicet startů za národní tým.