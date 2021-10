/FOTOGALERIE/ Krnovská mašina se dále valí krajským přeborem. Lídra soutěže nezastavila ani Pustá Polom, a to hrálo v její sestavě i několik fotbalistů s ligovými zkušenosti. Diváci viděli nakonec pět branek a krnovské vítězství 3:2. Hosté si připsali dvanáctou výhru v řadě.

Pustá Polom - Krnov 2:3 | Foto: Deník/Petr Widenka

Na první gól se čekalo pouze třináct minut. K míči se dostal kanonýr Mrázek a otevře skóre – 1:0. Zajímavostí je, že domácí útočník je krnovským rodákem. „Mrázek to na nás umí, pokaždé nám dá gól, moc ho neumíme bránit,“ poznamenal trenér Krnova Gustav Santarius. „Polom nás zaskočila. My jsme se těžko dostávali do zápasu. Mrázkův gól nás ale nakopl,“ podotkl hostující stratég. „Začátek nám vyšel. Úvodních pětadvacet minut se hrálo v naši režií. Krnov jsme do ničeho nepouštěli. Bohužel jsme pak od naší hry upustili a Krnovští se tím dostali do hry,“ štvalo domácího záložníka Davida Mikulu. Osm minut před poločasem se hezkou individuální akcí blýskl Sklenařík, který si navedl míč a pohotovou střelou překonal Muczku. V první minutě nastavení zatáhl balón Václavek, nahrál Váňovi, jehož rána znamenala krnovské vedení. „Je škoda, že jsme dostali gól do šatny. To se nemělo stát,“ povzdechl si Mikula.