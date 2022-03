„Upeklo se to všechno strašně rychle. V úterý jsem dostal nabídku, v pátek vedl první trénink a v neděli nás čekal zápas s Jakubčovicemi,“ řekl po utkání nový kouč Pusté Polomi David Štverka. Nový polomský kouč sám v minulosti hrával, a to na profesionální úrovni. Nastupoval například za Blšany nebo Třinec. Jeho poslední štaci byl Petřvald na Moravě. „Ze zdravotních důvodů jsem musel ale kariéru ukončit,“ přiblížil čtyřicetiletý kouč.

V samotném utkání jeho tým prohrál 0:1. „Bylo to vyrovnané a bojovné utkání. Měli jsme šance, tu největší Mrázek. Bohužel ji neproměnil. Naopak Jakubčovice v závěru prvního poločasu, po chybě naší obrany daly gól. Snažili jsme se o vyrovnání, jenomže to se nám nepodařilo. Zápasu by spíše slušela remíza,“ zakončil David Štverka.

Pustá Polom – Jakubčovice 0:1 (0:1)

Branka: 45. Murin. Rozhodčí: Levinger – Kovařík, Godfryd. ŽK: M. Minařík, Plhák – Murin. Diváci: 110.

Pustá Polom: V. Minařík – Vítek (72. Pomp), Kuděla, M. Minařík, Potůček – Gebauer, Drozd (46. Grussmann), Plhák – Rodek, Mrázek, Frank (58. Kludka). Trenér: David Štverka.