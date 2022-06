„Soupeř hrál o hodně, my jsem ale odvedli super výkon,“ byl rád domácí kouč David Štverka. Pouze sedm minut se čekalo na první gól. Jeden z hostujících hráčů zahrál ve vápně rukou a Frank střelou z pokutového kopu otevřel skóre. Ve 22. minutě už to bylo 2:0. Kludka napadal gólmana, ten ho trefil do břicha, domácí útočník se zmocnil míče a uklidil balon do sítě – 2:0. „Měli jsme více ze hry. Soupeř prakticky neměl žádnou velkou šanci. Jeho jedinou silnou zbraní byly standardní situace,“ poznamenal polomský stratég.