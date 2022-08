V 7. minutě udělal hostující gólman Minařík dlouhý výkop, našel přesně Glogu, který běžel sám na brankáře Klimszu a přehodil ho – 0:1. A to nebylo vše. Po necelé čtvrthodině hry vyslal míč směrem k bráně Frank a hosté šli do dvoubrankového trháku. „Byla to spíše taková polostřela, ale byl z toho gól, což bylo důležité,“ podotkl trenér Pusté Polomi David Štverka. „Naše vedení bylo zasloužené,“ dodal.