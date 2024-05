/VIDEO, FOTOGALERIE/ Zajímavou podívanou nabídlo finále Poháru města Opavy ve fotbale. Na hlavním stadionu Slezského FC si Slavkov v prvním poločase vypracoval dvougólový náskok. Ovšem po přestávce přišel velký obrat Dolního Benešova. Tým hrající o dvě soutěže výše nakonec zvítězil 4:2. Utkání určitě nenudilo, skvělí byli i fanoušci. Na stadionu do Městských sadů jich dorazilo něco okolo pěti stovek. Nechybělo ani pyro.

Finále poháru: Dolní Benešov - Slavkov 4:2 | Video: Petr Widenka

Slavkov udeřil už po osmnácti minutách hry. Benešovští faulovali ve vápně Davida Marka a sudí Dudek nařídil pokutový kop. Ten proměnil Urban. „Udělali jsme školáckou chybu, která vyústila v penaltu,“ zlobil se trenér Dolního Benešova Jaroslav Samson. Možnost pokutového kopu měl i jeho tým, a to za ruku ve vápně. Ševčík ho ale neproměnil. V poslední minutě první půle se pak blýskl hezkou individuální akci Urban a bylo to 0:2. „První půle nebyla z naší strany špatná. Zprvu jsme trochu byli nervózní z prostředí. Přece jenom na druholigovém stadionu nehrajete každý den,“ přiznal hrající kouč Slavkova Tomáš Dietrich. „Hřiště bylo luxusně připraveno. Samozřejmě, že má i větší rozměry, než na které jsme zvyklí. Rychle jsme se tím ale dokázali srovnat. V prvním poločase jsme odvedli naše maximum,“ podotkl hrající trenér slavkovského výběru. „Měli jsme míč více na svých kopačkách. Dostali jsme se i do šancí. Avšak bez gólového efektu. Slavkov nehrál vůbec špatně,“ chválil dolnobenšovský stratég.

Druhý poločas patřil Dolnímu Benešovu. Už po dvou minutách se prosadil z blízka po rohovém kopu Skroch. „Druhý poločas se odehrál v naši režii. Prostřídali jsme sestavu a náš tlak narůstal,“ podotkl Jaroslav Samson. Jedenáct minut před koncem srovnával na 2:2 Skroch. Následně se po individuální akci prosadil Gajdečka a tentýž hráč dvě minuty před koncem upravil na konečných 4:2. „Rozdíl dvou soutěží byl vidět. Přece jenom Benešov více trénuje, je naběhanější, nám docházely síly. Na hřišti jsme předvedli naše maximum. Velký dík patří našim fanouškům, kteří nám v Opavě vytvořili domácí prostředí,“ chválil hrají kouč Slavkova Tomáš Dietrich. „Myslím si, že diváci viděli zajímavý zápas. Bylo důstojné okresní finále. Slavkov podal sympatický výkon. Jsem rád, že se nám podařilo ve druhém poločase výsledek otočit,“ zakončil trenér Dolního Benešova Jaroslav Samson.

Dolní Benešov – Slavkov 4:2 (0:2)

Branky: 47. a 79. Skroch, 84. a 88. Gajdečka – 18. (penalta) a 45. Urban. Rozhodčí: Dudek – Vrba, Pavelek. ŽK: Kaluža, Herich – Urban. Diváci: 450.

Dolní Benešov: Mareček – Komárek, Moravec, Keller, Kaluža (69. Hluchník) – Gajdečka (89. Dihel), Michal Večerek – Sebrala (69. Herich), Skroch (88. Glogar). Tchuř (46. Labuda) – Ševčík. Trenér: Jaroslav Samson.

Slavkov: Mrázek – Schneider, Dietrich, Gloga (6. T. Marek), Kostera – A. Žilka (46. Quis), Gračanin, Hendrych, Kurka (46. Slunský, 61. Honka), D. Marek (76. Š. Žilka) – Urban. Trenér: Tomáš Dietrich.