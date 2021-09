/ZAMĚSTNANECKÁ LIGA/ Opavský Ostroj to dotáhl v Zaměstnanecké lize Deníku do finále, kde podlehl Slezskému FC Opava 2:5. K velkým oporám poraženého finalisty patřil Radek Hendrych, rodák z Opavy, který ale od útlého věku bydlí v Hradci nad Moravicí, za který kope i I. A třídu.

Radek Hendrych, opora Ostroje | Foto: Lukáš Kaboň

Zápas se Slezským FC vnímal zvláštně. „Děda s taťkou vždycky říkali, že Ostroj patří k opavskému fotbalu, že název Ostroj je pojmem,“ začal povídání Radek Hendrych. „Po dnešku mohu říci, že jsem si zahrál za oba. Za Slezský jsem hrával od dvanácti let, teď v Zaměstnanecké lize za Ostroj,“ pousmál se. Jeho tým s týmem z Městských sadů dvakrát prohrál. „Byli lepší, měli to v noze. Myslím si, že jsme ale nezklamali. I druhé místo se počítá,“ poznamenal fotbalista, který momentálně nastupuje za Hradec nad Moravicí. Předtím ale pět let hájil barvy Slavkova.