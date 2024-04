Špatný vstup do utkání je nerozhodil. Háječtí fotbalisté ve Stonavě už v osmé minutě prohrávali o dvě branky. To je ale do kolen nesrazilo. Dokázali se zvednout a domů si přivezli bod za remízu 3:3.

Háj remizoval ve Stonavě | Foto: Deník/Petr Widenka

„Začátek zápasu nás nezastihl zrovna v nejlepším rozpoložení. Rychle jsme prohrávali 0:2. Druhou branku jsme přitom dostali ze situace, na kterou jsme se připravovali,“ kroutil hlavou Ondřej Matěj, asistent trenéra Jana Baránka. Rychlé údery Háj do kolen neposlaly. „Kluci ukázali vnitřní sílu. Snažili se hrát aktivně. I my jsme měli v úvodu šance, do kterých se dostal Michna,“ podotkl člen hájeckého trenérského štábu. Ve 21. minutě se podařilo hostům snížit. O Lampově akci tečoval balon do branky Jelen. O třináct minut později Kocur po individuální akci vyrovnal.

Druhý poločas chtěli začít hosté aktivně. Jenomže po rohovém kopu udeřila Stonava. Prosadil se Osvěčík, ještě na podzim hráč Dolního Benešova. „My jsme se poté tlačili do ofenzivy a podařilo se nám vyrovnat,“ byl rád Ondřej Matěj. Domácího gólmana nadvakrát překonal Eršil a vyrovnal na konečných 3:3. „Když to shrnu, tak bod bereme, a to i proto, že jsme v úvodu rychle prohrávali o dvě branky,“ zakončil Ondřej Matěj.

Stonava – Háj ve Slezsku 3:3 (2:2)

Branky: 4. Hejda, 8. Mikšaník, 56. Osvěčík – 21. Jelen, 34. Kocur, 76. Eršil. Rozhodčí: Švec – Šistík, Vojkovský. ŽK: Večorek – Michna, Kocur, Ivan, Jančík, Šimeček. Diváci: 130.

Háj ve Slezsku: Godula – Ivan, J. Blažej, Konvička (78. Šimeček), Dvořáček – Kocur (90. Šebesta), Strakoš, Urbančík (60. Eršil), Michna, Lampa (60. Jančík) – Jelen. Trenér: Jan Baránek.