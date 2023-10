Čeští mladíci opět v Opavě uspěli! Ve Frýdku je čeká Rumunsko

České fotbalové reprezentaci do devatenácti let opavský trávník svědčil. Svěřenci trenéra Davida Holoubka porazili díky Pudilově brance Finsko 1:0 a zajistili si postup do elitní fáze kvalifikace o Mistrovství Evropy. V úterý pak na Česko čeká poslední skupinový zápas, a to ve Frýdku – Místku s Rumunskem.