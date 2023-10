Češi v Opavě splnili roli favorita, trefil se i odchovanec Hranoš

/FOTOGALERIE/ Česká fotbalová reprezentace do devatenácti let vstoupila výborně do domácího kvalifikačního turnaje o Mistrovství Evropy. Na trávníku v Opavě porazila San Marino 4:0. Jedním gólem se blýskl i odchovanec Slezského FC Vojtěch Hranoš.

