V nominaci na říjnové zápasy základní kvalifikace o postup na ME 2022 figuruje opavský odchovanec Dalibor Večerka, jenž aktuálně hostuje v pražské Spartě a také karvinský záložník Matěj Jurásek. Mezi náhradníky jsou i členové opavského áčka Denis Kramář a Tomáš Rataj a hráči ostravského Baníku Michal Guzik s Martinem Temelem.

„Těší náš, že výběr české reprezentace do 19 let po nějakém čase opět zavítá do Opavy. Je pro nás čest hostit zápasy našich reprezentačních nadějí. Radost máme o to větší, že v nominaci máme i své zastoupení,“ poznamenal technický ředitel SFC Jaroslav Rovňan.

Češi v Opavě nastoupí šestého října proti Kazachstánu o šest dnů později proti Dánsku. Duel se Severním Irskem je na programu devátého října ve Frýdku – Místku. „Po dohodě s FAČR je na obě utkání vstup zdarma. Věříme, že opavské publikum bude mladé české reprezentanty opět hlasitě podporovat a pomůže jim k úspěšným výsledkům. Navíc mohu prozradit, že letos snad nepůjde o poslední český reprezentační výběr, který přivítáme na Městském stadionu,“ doplnil Rovňan.

Na Bazalech se bude devátého a dvanáctého října. Jedná se o duely Dánsko – Kazachstán a Kazachstán – Severní Irsko. Utkání mezi Severním Irskem a Dánskem uvidí fanoušci šestého řijna ve Frýdku – Místku.

Kompletní program české kvalifikační skupiny

6. 10. 2021, 18:00, Opava: Česko – Kazachstán

6. 10. 2021, 15:00, Frýdek-Místek: Severní Irsko – Dánsko

9. 10. 2021, 15:00, Frýdek-Místek: Česko – Severní Irsko

9. 10. 2021, 15:00, Ostrava-Bazaly: Dánsko – Kazachstán

12. 10. 2021, 15:00, Opava: Dánsko – Česko

12. 10. 2021, 15:00, Ostrava-Bazaly: Kazachstán – Severní Irsko