„Byl to poslední zápas. Akce se povedla, své loučení jsem ještě spojil s oslavami sto let fotbalu v Horním Jelení. Velkou radost mi udělali kluci z Opavy, kteří přijeli,“ pronesl Roman Hendrych. Na jeho poslední zápas dorazili Lumír Sedláček, Ivo Farský, Aleš Rozsypal a Martin Prohászka. A hlavně pak legendární trenér Petr Žemlík. „Lumír Sedláček mi říkal, že trenér nedojede. Jak jsem nakonec zjistil, tak blafoval. Musím říci, že když jsem pana Žemlíka viděl, měl jsem slzy na krajíčku. Sedlovi za toto setkání patří velký dík,“ svěřila se bývalá opora opavského Kaučuku. Roman Hendrych, jehož zdobily dlouhé vlasy a náušnice v uchu strávil v Opavě čtyři roky. Za opavský tým odehrál 109 zápasů, ve kterých vstřelil patnáct branek. Bylo pro něj velkou poctou to, že si mohl znovu přes hlavu přetáhnout žluto-modrý dres. „Byl to krásný pocit. Opavský dres má své kouzlo. Hrát v něm je čest,“ řekl.