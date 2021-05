„Měl jsem různé nabídky, o kterých jsem vážně přemýšlel. V Hlučíně, kde jsem působil naposledy, jsem měl platnou smlouvu a docela se nám v MSFL dařilo, takže jsem hodně zvažoval, co dál. Nakonec jsem se rozhodl pro Opavu,“ poznamenal Roman West, který v minulosti působil u dorostu v Baníku a Karviné. Trénoval také druholigový tým mužů Vítkovic, kde vykonával i funkci sportovního ředitele.

Městské sady nejsou pro něj neznámou destinací. Některé mládežnické trenéry vedl jako hráče ve Vítkovicích. „Nejdu do neznáma. U dorostu jsou kluci, které jsem měl ve druhé lize ve Vítkovicích – Mikes (David Mikula - pozn. red.) a Mety (František Metelka), kteří mi tam dělali hrající asistenty. Byl tam i Tomáš Mrázek. Tyhle kluky beru jako Opaváky, kteří jsou bývalými hráči, a bydlí tady. Kdo jiný by měl mladým hráčům předávat zkušenosti a být jim vzorem, aby se prosadili. Tohle jsou správní lidé. Dobře se známe. Víme, co od sebe čekat,“ vyjmenoval a pokračoval: „Když půjdu níže, šéftrenérem SpSM je Honza Hruška, jehož otec nás kdysi trénoval v Kravařích. Jsou tady další kluci, které znám, jako Radek Jaška či kondičák Martin Jendželovský. Beru si k sobě jako asistenta Davida Baiera, který je velký fanoušek SFC, dlouho dělal u přípravek a pro klub by dýchal. Rád bych zapojil i Ondru Malohlavu. Dovedu si představit opravdu dobrou spolupráci. Navíc je tady Zdeněk Pospěch. Odchovanec Opavy s bohatými hráčskými zkušenostmi, který dosáhl na vrchol. Byl v reprezentaci, zahrál si Bundesligu. To je další člověk, kvůli kterému mě lákalo opavskou nabídku přijmout. Rád si vyslechnu jeho názory a obohatím se o jeho myšlenky.“

„Od příchodu Romana si slibujeme zkvalitnění procesu rozvoje mládeže i užší spolupráci a komunikaci napříč všemi mládežnickými trenéry. Věřím, že naše spolupráce s Romanem Westem bude úspěšná a práci s mládeží posuneme výše,“ podotkl manažer mládeže Slezského FC Opava Zdeněk Pospěch.

Na pozici vedoucího SCM a hlavního trenéra devatenáctky končí Lubomír Hrabina, jeho asistent Ladislav Bártek i asistent u osmnáctky Vilém Axmann. „Vůči nim cítím velký dluh. Speciálně Luboš Hrabina s Vildou Axmannem pro tento klub pracovali spoustu let. Všem i Láďovi Bartkovi patří velké poděkování za jejich přínos při rozvoji naší mládeže. Podíleli se tady na budování úplných základů mládežnického fotbalu. Zvenčí to možná vypadá, že byli nuceni odejít, ale my jsme pouze chtěli změnit směr, jakým se budeme dále ubírat. Nyní je samozřejmě brzo, ale rád bych, aby tady mohli předávat zkušenosti dál. Dveře pro spolupráci u nás mají stále otevřené,“ zvedl prst Pospěch a dodal: „Zároveň bych rád poděkoval všem po podporovatelům našich mládežnických celků – v první řadě statutárnímu městu Opava, Moravskoslezskému kraji, Fotbalové asociaci ČR, Národní sportovní agentuře a všem našim dalším partnerům ze soukromého sektoru za jejich podporu, které si velice vážíme.“

Nabízí se otázka, jak dlouho Roman West u opavské mládeže dlouho vydrží. V případě odchodu Radoslava Kováče může být ideální kandidát na post hlavního kouče u druholigového áčka.