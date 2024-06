/EXPERT DENÍKU/ Velká premiéra čeká na Euru český národní tým. Svěřencům trenéra Ivana Haška se do cesty postaví nebezpeční Portugalci, a to v čele se svou největší hvězdou Cristianem Ronaldem. Expert Deníku Miloslav Brožek vidí cestu k úspěchu přes aktivní hru. Bývalý kouč se také krátce vrátil k duelu Anglie se Srbskem.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

„Byl bych rád, kdybychom byli schopni hrát aktivní fotbal, a to bez ohledu na individuální kvalitu Portugalců. Pokud budeme hrát ve vyšším postavení, můžeme přinutit soupeře udělat chyby. Aktivita bude rozhodovat o tom, zda budeme úspěšní,“ míní expert Deníku Miloslav Brožek. „Pokud dostaneme rychle jeden, dva góly, těžko se budeme do zápasu vracet,“ myslí si bývalý trenér Slezského FC Opava.

Na otázku, v jaké sestavě Češi nastoupí, Miloslav Brožek odpovídá: „Ivan Hašek v přípravě sestavou dost rotoval. Její složení je pro mě záhadou. Přikláněl bych se osobně k ofenzivnějším hráčům. Drobné zdravotní problémy měl Souček, věřím, že na Portugalce bude fit. Hrát by měli určitě Barák se Schickem.“

Martin Latka o Opavě, trenérovi, změnách v kádru i loňské sezoně

Největší hvězdou portugalského výběru je bezesporu devětatřicetiletý veterán Cristiano Ronaldo. „Je to velká persona. Navíc půjde asi o jeho poslední Euro, chce úspěch a udělá pro něj maximum,“ konstatoval Miloslav Brožek. „I ve svém věku si drží obrovskou výkonnost. Otázkou je, do jaké míry dokáže opakovat sprinty a jak bude ochoten bránit. Před odchodem do Saúdské Arábie měl s defenzivní činností problém,“ zamýšlí se nad hvězdným Portugalcem současný kouč olomouckého béčka. Zajímavosti je, že Portugalci vyhráli sedm z posledních deseti utkání minimálně dvougólovým rozdílem.

Když se ohlédneme za doposud odehranými zápasy na Euru, tak ty rozhodně nenudily. Padá i dost branek. „V posledních letech je kladen důraz na útočnou fázi. Pokud spadnete do pasivního bloku a máte špatnou práci v prostoru, tak favoriti z toho těží. Nadchla mě hra Holanďanů. Především pak Cody Gakpo. Celkově se mi líbila hra favoritů během víkendu,“ podotkl Miloslav Brožek.

Na druhou stranu se více čekalo od Anglie v duelu se Srbskem. Přitom začala skvěle. Rychle se gólově prosadila dvacetiletá hvězda Albionu Jude Bellingham. Nakonec ale z toho bylo jen hubené vítězství 1:0. Srbové kousali a mohli i vyrovnat. „Anglie nebyla nebezpečná především na levé straně. Vše táhla přes pravou. Ve středu zálohy si suverénně počínal Bellingham, jasně ukazoval, jak silný je na míči. Skvěle ho doplňoval Saka. Zajímavé věci měl Walker, dobře hrál stoper z Crystal Palace Guéhi. Naopak utkání se moc nepovedlo Arnoldovi. Když to shrnu, Anglie neměla utkání pod kontrolou, a to i proto, že z úvodního tlaku toho moc nevytěžila. Srbové svým výkonem naznačili, že se budou rvát o postup ze skupiny,“ zdůraznil Miloslav Brožek a dodal: „Angličané nebyli schopni trhat obranu tak jako třeba Němci. Chybělo mi u ní více průnikových přihrávek.“