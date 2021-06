Okresní fotbalový svaz v Opavě myslí na malé fotbalisty. Během prázdnin pořádá letní příměstský fotbalový kemp. Ten proběhne ve dnech od 12. do 16. července, a to ve sportovním areálu v Malých Hošticích.

Na malé fotbalisty čekají i tréninky v nové hale | Foto: Roman Konečný

Kemp bude probíhat od osmi do šestnácti hodin a je určen pro mládežníky ve věku přibližně od 9 do 12 let (kategorie U9-U12, tj. žáků ročníků narození 2009-2013). „Náplní tohoto příměstského kempu je další rozvoj základních herních činností mladých fotbalistů a je proto specializován především pro ty, kteří i přes prázdniny chtějí zdokonalovat svůj sportovní výkon,“ řekl sekretář OFS Opava Radek Kotík. „Dále budou frekventanti využívat široké možnosti vyžití nejen sportovního charakteru, ale také charakteru klasicky táborového v podobě soutěží a výletů. Kemp navštíví řada významných fotbalových osobností našeho regionu, ať už fotbalisté nebo úspěšní trenéři,“ podotkl Kotík. Zajištěno je rovněž stravování. Bližší informace podá Radek Kotík (724 21 08 47, email: ofsopava@seznam.cz)