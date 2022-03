Jméno Pavla Blažeje je s hájeckým fotbalem spojeno přes dvaadvacet let. „K fotbalu v Háji mě přivedl Emil Vrchovecký. Řekl mi, ať jdu s ním v Háji dělat fotbal. Jako místní rodák jsem i v sobě trochu cítil povinnost klubu pomoci,“ zavzpomínal na své začátky Pavel Blažej.

Spolupráce jim začala fungovat náramně. Klub se začal drát nahoru. Z okresní trojky se vyhoupl až do krajského přeboru. „Postupovali jsme každý rok. Krom toho se zvelebovalo i zázemí,“ vzal si slovo Emil Vrchovecký, muž, který mecenáše Pavla Blažeje do klubu přivedl.

Fotbalový areál by mohli Háji závidět i kluby z vyšších soutěží. Najdete v něm například dvě travnatá hřiště, jedno s umělým povrchem, halu a také wellness. Součástí restaurace jsou také prostory na ubytování. „To vše se nám podařilo vybudovat společnými silami. Hodně nám pomáhá Moravskoslezský kraj a taky obec Háj ve Slezsku,“ zvedl prst Blažej.

Hájecký areál je také hojně využíván k různým soustředěním. „I proto budeme rozšiřovat kabiny. Bojujeme s jejím nedostatkem,“ nastínil.

Domácí zápasy Háje může sledovat stejně jako Jaroslav Starka z balkónu. „Balkon máme, ale jdu raději dolů mezi fanoušky,“ pousmál se Blažej.

Nad označením boss jen mávne s úsměvem rukou. „Nejsem žádný boss. Rozhodně se za něj nepovažuji. Fotbal je kolektivní sport. Místní fotbal je obrazem práce více lidí,“ prohlásil.

Vedle fotbalu v Háji podporuje taky ostravský Baník. „Podporoval jsem i Opavu, když tam byl Lojza Grussmann a bylo to tam ještě v pořádku. Máme ale dobré vztahy se všemi okolními kluby, ať je to Baník, Opava nebo Hlučín,“ prozradil Pavel Blažej.

Na otázku, zda by s Hájem nechtěl do divize, odpověděl: „V minulosti byly možnosti postupu, ale vzdali jsme se jich. Přece jenom krajský přebor je ideální soutěž. Navíc divize má dražší provoz. Teď jsem ale v situaci, kdy jsem se nechal zviklat. Pokud kluci postup vykopou, může se stát, že v Háji divize bude. Nechávám to otevřené,“ dodal.

Jak již bylo zmíněno fotbalový klub v Háji se stal pro Pavla Blažeje srdeční záležitostí. Nad tím, že by dal od něj ruce pryč, nikdy nepřemýšlel. „Mé spojení s hájeckým fotbalem, bude dokonce života,“ uzavřel Pavel Blažej.