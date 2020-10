„Zlanařil mě můj spolužák Michal Kocián, byla tam dobrá parta, což je základ pro to, aby mě to bavilo,“ přiznává Petr Wolf. V srpnu roku 2014 přišel přestup do Hlavnice. „V té době jsem se do Hlavnice přistěhoval, díky tomu jsem zde poznal spoustu lidí a ti mě nakonec uvrtali k přestupu, čehož zpětně rozhodně nelituji,“ ohlíží se rodák z Uhlířova.

Momentálně s Hlavnicí Wolf hraje I.B třídu a stejně jako v hokeji nastupuje v útoku. „Vždy jsem chtěl být u toho, když se dávají góly. Když ale trenérovi Davidovi Nowickému chybí nějaký jiný post, tak mě tam hodí a já se tam pak někde motám,“ usmívá se všestranný sportovec, který si pochvaluje rodinnou atmosféru v týmu.

„Jsme složení pouze z kluků z Hlavnice, nebo tady minimálně máme každý nějaké kořeny. Jsou zde hráči, kteří si prošli vyššími soutěžemi, nově třeba Ondřej Haas, pak srdcaři jako Lukáš Kirschner, který měl pár nabídek jít hrát vyšší ligu, ale Hlavnici obětoval vše. Nejvíce hráčů ale celou svou kariéru odehrálo právě zde a borci jako Zbyněk Vrána, Ondra Pasterňák nebo David Ochrana zažili pády a poslední dobou i vzestupy. Přesně takoví tvoří z většiny náš tým.“

Po osmi kolech letošní sezony se Hlavnice pohybuje na solidní páté příčce s třinácti body. Podle Petra Wolfa jich dokonce mohlo být i více.

„S trochou štěstí jsme na tom mohli být v tabulce ještě lépe, ale v zápase v Krnově nám to nedopřál rozhodčí a v Bruntále jsme zase nedali jasné gólovky. V obou zápasech jsem ale nastoupil já, možná i to se na výsledcích podepsalo,“ směje se věčně dobře naladěný Petr Wolf, podle kterého jsou momentálně největším rivalem Hlavnice Velké Heraltice.

„Bohužel se nám s nimi v poslední době moc nedaří, na jaře to ale zlomíme,“ věří dlouholetá stálice v kádru Družby.

Bezesporu nejslavnějším odchovancem hlavnické kopané je Jan Nezmar. Ten se ze své rodné vísky vykopal až v ligového fotbalistu. Dnes čtyřiatřicetiletý funkcionář nakoukl do ligy v Opavě, nejsilnější stopu ale zanechal v Liberci, kde v dresu Slovanu slavil dva tituly. Obrovské úspěchy měl i jako sportovní ředitel Slavie.

„Hlavnice je s jeho jménem spojována, je to přece jen nejslavnější zdejší fotbalista. Bohužel tady teď nežije, nicméně si myslím, že zdejší fotbal sleduje a snaží se nějakým způsobem pomoci. Líbí se mi jeho postoj, chce si svou práci dělat po svém, nenechá si do ní mluvit a chce, aby měla smysl,“ říká Petr Wolf o Janu Nezmarovi.

Na ledových plochách zasvětil Wolf svou kariéru Slezanu Opava. A v poslední době se mu daří náramně. V loňské nedohrané druholigové sezoně, kterou Opava zakončila na druhém místě, byl Wolf nejproduktivnějším borcem týmu. „Loni mě hokej po hodně dlouhé době opět bavil,“ přiznává Wolf. „To, že se dařilo mě samotnému, bych až tak nevyzdvihoval. Důležité bylo, že jsme uhráli historicky nejlepší umístění ve druhé lize,“ upozorňuje křídelník Slezanu. „Velmi mě mrzí, že se v loňské sezoně nehrálo play off, které se asi nebude hrát ani letos. Hokej byl vždy výjimečným tím, že má play off a bez něj to není ono,“ mrzí borce, který letos v áčku Opavy kroutí už třináctou sezonu. Ta jej ale zatím příliš netěší…

„Letošní sezona je pro mě zatím jeden velký zmatek. Nikdo neví, co bude, jak se bude hrát, kdy, s kým, s diváky, bez diváků… a to platí jak pro hokej, tak pro fotbal. S covidem a tak, jak je to momentálně nastaveno, se podle mě sport dělat nedá. Kolik zápasů vlastně odehrajeme a jak to bude na konci vypadat, si momentálně nedokážu ani představit. Samozřejmě ale uděláme vše pro to, abychom dosáhli co nejlepšího umístění a dělali radost jak lidem, tak i sobě. Kvůli penězům to totiž nehrajeme,“ dodává Petr Wolf.