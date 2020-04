Čas totiž hraje proti klubům, hráčům i fanouškům. Postupně ubíhá, hřiště ve vesnicích, kde to několikrát do týdne a zejména o víkendech žilo, zejí kvůli hrozbě nákazy novým typem koronaviru už téměř měsíc prázdnotou, a osud soutěží od třetí ligy dolů se vyjasňuje. To potvrzuje za Moravskoslezský krajský fotbalový svaz (MSKFS) i jeho sekretář Vladimír Janoško.

Podle jeho mínění jsou aktuální dva scénáře konce sezony. „První, že se bude nouzový stav prodlužovat a jak řekl ministr, sportovní akce se uvolní jako poslední. Pak je předpoklad začátku soutěží hodně špatný,“ přiblížil Deníku s tím, že pak by bylo rozumné ročník anulovat a v poklidu se připravit na nový.

Druhý – méně pravděpodobný – je brzké uvolnění vládních omezení, a okamžité nastartování jarních bojů. Stát by se to však muselo během nejbližších týdnů. „To bychom pak mohli stihnout množství utkání odehrát. Musíme si ale uvědomit, že jde o amatérské soutěže, fotbalisté mohou kvůli nastalé situaci přijít o práci, nebo budou řešit problémy jako OSVČ. Pak je otázkou, zda by měli chuť vedle existenčních starostí honit zápasy v režimu středa-neděle-středa,“ pokrčil rameny Janoško.

„Bylo by to ale strašně napnuté a právě z tohoto důvodu spíše očekávám, že se to nedohraje,“ dodal na rovinu sekretář MSKFS.

Diskusi nejen nad bojem o ligový primát, ale i o dalších patrech fotbalové hierarchie, přiznal pro web Seznam Zpráv i předseda FAČR Martin Malík. „Debatujeme o tom napříč celým fotbalovým spektrem se zástupci krajských a okresních svazů a řídících orgánů soutěží. Vychází to tak, že bychom potřebovali začít někdy ve druhé třetině dubna, což je relativně za chvíli,“ uvedl Malík s tím, že v amatérském fotbale by vložená kola byla potíž.

Kluby i jednotlivci podle Janoška přichází i s vlastními nápady, ty však nejsou zahrnuty v soutěžních řádech. „Jsou zde návrhy jako play--off či rozdělení do skupin. Jde to od lidí, kterým fotbal chybí, a chtěli by to dohrát. To ale budeme řešit po 7. dubnu, kdy zasedá Výkonný výbor v Praze. Do té doby nám bylo doporučeno nic neřešit a nevydávat žádná rozhodnutí,“ ujasnil Janoško.

Reálné příliš není ani protažení sezony za 30. červen. „To nechtějí ani samotné kluby. Navíc je tady řada dalších aspektů. Myslím si, že by se musel stát zázrak, aby se sezona dohrála,“ pokračoval Janoško. „Záležet bude na tom, jak dopadnou profesionální soutěže, tam je to i na provázanosti postupů, sestupů…,“ nastínil Malík.

Budoucnost klubů může pochopitelně ovlivnit i finanční situace jejich sponzorů. Podle Janoška je však na jakékoliv závěry brzy. „Všichni čekají, co bude, takže vám teď nikdo neřekne, že už nezačne novou sezonu ve své soutěži, protože mu vypadl důležitý sponzor. Je jistě pravděpodobné, že už nebude vše jako dosud a úbytek sponzorů proběhne, ale nyní lze jen těžko predikovat nějaké konkrétní dopady,“ přiznal Vladimír Janoško.

„Každopádně se o tom bavíme a konzultujeme se svazy napříč republikou, jsme v kontaktu s vedením FAČR i kolegy z ostatních krajů, především na Moravě. Sledujeme situaci i každodenní vývoj,“ dodal Janoško. Malík předpovídá příchod složitějších časů. „Ale věřím, že se s nimi fotbal dokáže vyrovnat,“ uzavřel nejvyšší muž českého fotbalu.