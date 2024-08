Opavští mladíci vstoupili do zápasu s respektem. „Chyběla nám odvaha. Na našem herním projevu byl vidět respekt a ostych,“ vracel se k premiéře mezi českou elitou opavský trenér František Metelka. Východočeši šli už v 18. minutě do vedení. To brankáře Kramáře překonal Venzhöfer. „Paradoxně až po inkasované brance jsme se herně zvedli. Až do konce první půle jsme byli Pardubicím více, než vyrovnaným soupeřem,“ byl už spokojenější trenér opavské devatenáctky.

Jenomže začal druhý poločas a tým z města perníku zasadil Slezanům druhý úder. „Udělali jsme chybu v rozehrávce a soupeři doslova darovali druhý gól,“ kroutil hlavou František Metelka.

Opavští ale do kolen nepadli. S nepříznivým osudem se začali rvát. Hlavní slovo měl Ondřej Strnadel, který během sedmi minut upravil na 2:2. „Jako již poněkolikáté ale tenhle tým ukázal svou sílu a charakter. Kluci se nevzdávali ani za nepříznivého stavu a zvyšovali svůj výkon, a to jak svým soubojovým chováním, tak po běžecké stránce,“ chválil své ovečky opavský kouč. „Zároveň bych chtěl vyzdvihnout všechny střídající hráče, kteří nám dopomohli k tomu, že jsme utkání nakonec dokázali srovnat a uhrát bod s velmi dobrým protivníkem," uzavřel spokojeným tónem v hlasu František Metelka.

Slezský FC Opava U19 - FK Pardubice U19 2:2 (0:1)

Branky: 70. a 77. Strnadel - 18. Venzhöfer, 49. Pěnkava.

Opava: Kramář – V. Hendrych (85. Kovalčík), Faldýn, Němčík, Endrych - Raab, Geryk (80. Dědík), Matušinský - Strnadel (85. Brož), Hottek (59. Gebauer), Pecník (80. Bolík). Trenér: František Metelka.