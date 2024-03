/FOTOGALERIE/ Doslova hotovou střelnici si na domácím hřišti otevřela sedmnáctka Slezského FC Opava. Tým kouče Jakuba Swiecha nasázel Karviné dvanáct branek. K vidění byly i tři opavské hattricky. Naopak fotbalistům devatenáctky se nevedlo. Poprvé v sezoně ztratili body, když Karviné podlehli 1:2.

U19 SFC Opava - Karviná 1:2 | Foto: Deník/Petr Widenka

Sedmnáctka hned od prvních minut ukazovala, že to bude v jejím podání koncert. „Do zápasu jsme vstoupili s velkou chutí. Podařilo se nám vstřelit góly po krásných akcích. Rychle jsme si z utkání udělali jasnou záležitost,“ byl spokojený trenér opavské sedmnáctky Jakub Swiech. „Kluci si za předvedenou hru zaslouží pochvalu. Sami si dokázali, že když plní věci, které mají, tak jsou schopni se prezentovat se kvalitním výkonem,“ chválil své ovečky mladý kouč.

Slezský FC Opava U17 - MFK Karviná U16 12:3 (6:2)

Branky: Prohászka 3, Jančík 3, Bolík 3, Kropáček 2, Kramář – Paloch 3.

Opava: Včelný - Novotný (46. Vincker), Prohászka (60. Haloda), Jančík, Šlupina, Oravec, Tkaczyk (22. Kropáček), Bolík (65. Jašek), Brož, Kožík, Kramář. Trenér: Jakub Swiech.

Devatenáctka ztratila první body

Devatenáctka do utkání s Karvinou nastoupila bez nejlepšího střelce soutěže Blatného. Nezachytila začátek, a to rozhodlo. „V úvodní pětiminutovce jsme inkasovali dvě rychlé branky, což ovlivnilo náš výkon v prvním poločase,“ přiznal trenér lídra soutěže František Metelka. „Byli jsme hodně nepřesní. Naše soubojové chování bylo naivní,“ pokračoval.

Po přestávce se hra Slezského FC zlepšila. „Druhý poločas už určité měřítko snesl. Dali jsme kontaktní gól, který nám vnesl vítr do plachet. Bohužel pak jsme se nechali vyloučit. V deseti nám to už tolik nešlo a prohráli jsme. V příštích zápasech se musíme zlepšit, a to ve všech aspektech hry,“ podotkl František Metelka.

Slezský FC Opava U19 - MFK Karviná U18 1:2 (0:2)

Branka Opavy: Endrych.

Opava: Kramář - Hendrych V. (52. Vyležík), Hejhal, Buchta, Endrych, Kokeš, Hendrych K., Blahut, Baar (46. Vladař), Pecnik (65. Panyla), Pawlik. Trenér: František Metelka.