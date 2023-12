/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ Se zajímavým počinem jde do světa Vojtěch Král. Jedná se svým způsobem o velkého umělce. Jeho graffity zdobí takřka celou Opavu. Je autorem choreografií, kterým aplauduje celý stadion Slezského FC Opava. Nyní má nejen pro opavské fanoušky připraven zajímavý dárek. 13. prosince totiž bude mít premiéru rapový klip určený pro fanoušky Slezského FC Opava. Ten, kdo ho slyšel, tak na první dobrou řekne, že je dělán srdcem. Více už v následujícím rozhovoru s Vojtěchem Králem, který svůj projekt okomentoval pro Deník.

Vojtěch Král připravil klip pro Slezský FC Opava | Foto: Bohdan Vyvsjaník

Vojto, mezi fanoušky Slezského FC Opava se hovoří i tom, že v prosinci bude odtajněn klip o místním fotbalovém klubu, jehož jste autorem. Můžete být trošku konkrétnější?

Jde v podstatě o rapovou písničku s jasnou zprávou do světa. Je tak napůl o fotbalovém klubu a napůl o jeho fanoušcích. První větší impulz přišel před půlrokem, kdy jsem se odhodlal toto kolo roztočit. Popravdě kdybych věděl, co mě všechno čeká, tak se na to vybodnu. Zpětně své rozhodnutí musím hodnotit pozitivně, navíc to beru jako skvělou zkušenost. Projekt měl svůj vývoj, nyní nabírá na obrátkách a míří do finiše. Z původní srandy vznikl naprosto seriózní singl, s kterým se budeme snažit dál pracovat. V současné době fotbal v Opavě tolik netáhne, tak jako kdysi. Fotbal neberu jako koukání na sportovní utkání, je to pro mě více kulturní zážitek, plný emocí. Stojím si za názorem, že pokud lidi nebudou chodit na fotbal kvůli špatným výsledkům, tak ať alespoň chodí nasát atmosféru a kouknout se na choreografie. Chci fotbalu tímto klipem i pomoci a vtáhnout obyčejného fanouška do trochu jiného světa, kde platí jiná pravidla. Z toho vyplynul také jeho název. Klip se bude jmenovat Za Opavu.

Můžete v kostce pospat o co jde? Kdo se v klipu najde?

Maluji chorea, chtěl jsem se dál posunout. Myslím si, že jsem poměrně kreativní člověk. Kdo mě zná, ví že nic nedělám napůl. A to samé očekávám i od ostatních. Přišel jsem s nápadem udělat kvalitní skladbu, kterou pustím známým. Píseň je poměrně dost konkrétní a najde si v ní své, jak obyčejný fanoušek, tak i tvrdé jádro. Je autentická, na nic si nehraje. Nikomu nevyhrožuje, přesto z toho sálá obrovská energie. Singl je psaný formou jakési osobní zpovědi. V podstatě to říkám i za lidi, kteří pracují na choreografiích a věnují této subkultuře extrémně hodně času. Samozřejmě zadarmo. Jen díky tomu, patříme v Česku do top pětky. Do Opavy jezdí zahraniční fotografové a zajímají se. Tvorba choreografií vám vezme spoustu času. Vstáváte o půl čtvrté ráno, něco uděláte a v šest se musíte hlásit v práci, která vás živí. Klipem jsem nechal nahlédnout obyčejným lidem do našeho světa. Při realizaci singlu jsem musel sáhnout, jak se říká hlouběji do kapsy a oslovit lidi, kteří na fotbal normálně nechodí a fotbal jako takový je v podstatě nezajímá. Bez nich by to ale nešlo. Singl je ambiciózní. Nefotbaloví spolupracovníci vidí v projektu obrovský potenciál. Berou ho i jako příležitost se zviditelnit. To je naprosto v pořádku. Osobně jsem dělal hudbu jako teenager. S tímto klipem jsem se vrátil trochu do hry. Uvidíme, co mě napadne dál. Mantinely neexistují. Je to o dobrém nastavení hlavy. Vesměs platí, že to co jsem si kdy usmyslel, tak se udělalo a mělo úspěch. To samé čekám i nyní. Může to znít povýšeně, beru to ale jako vyjádření zdravého sebevědomí.

Slezský FC Opava už ale jeden klip má, a to s názvem Opavo pojďme. Dá se nyní čekat něco podobného?

Vůbec. Bude to úplně o něčem jiném. Hlavně je to rapová písnička. Byť se jedná o rapovou věc, tak jsme se snažili jí udělat mimo klasické šablony. Nebude v ní nic vyzpívaného, nebudou v ní ani zpívané refrény. Jedná se o skladbu, která je dost konkrétní a úderná. Žádná povrchnost, čistá láska k řemeslu. A má parametry hymny. Rozhodně není vulgární, tedy až na jednu výjimku. Nesnaží se vyvolávat strach. Přál bych si, aby se také hrála na stadionu. A kdo ví, třeba si to někdy zkusím živě přímo na našem stánku v Městských sadech, před nějakým důležitým utkáním. Mimo jiné osmého prosince proběhne rozlosování Mol Cupu. Když bůh dá, tak nám přihraje Spartu nebo Slavii doma, což by bylo krásné spojení. Přál bych si, aby se z ní budoucnu vytáhl i nějaký chorál. Pro někoho může být singl inspirativní.

Říkáte, že jste na klipu začali intenzivně pracovat před půlrokem. Nicméně text jste měl v hlavě asi delší dobu…

Texty jsem začal psát zhruba před rokem. Vznikaly pasáže, které jsem si zapisoval a bavil jsem se tím. Nakonec vznikla jedna sloka kterou jsem chtěl hned nahrávat. Jenomže mě napadl i slušný refrén, tak jsem se rozhodl jí dopsat celou. Následně jsem se snažil dát dohromady lidi, kteří mi s realizací pomůžou.

Vystupují v klipu třeba i opavští hráči? Je to o nich? Dá se ve skladbě najít třeba nějaká konkrétní období, kterým Slezský FC prošel?

Tak bych to neřekl. Písnička je obecně pro Slezský FC Opava a jeho fanoušky. Žádní hráči v něm nevystupují. Jsme fanoušci klubu. Hráči, trenéři přicházejí a odcházejí. Někteří zanechají stopu, jiní vůbec. Jsme věrní, trochu jako rodina.

OBRAZEM: Krásné gesto! SFC se na Twitteru rozloučil se všemi soupeři

Když vás člověk poslouchá, tak z toho člověk hned nabude dojmu, že jste do celého projektu dal srdce…

Je to tak. Dal jsem do toho všechno co bylo v mých silách. Kdyby to nebylo srdcem, tak klip nikdy nevznikne. Ale je to i o nějaké synergii všech, kteří do toho šli se mnou. Ono je poměrně těžké někoho do projektu natáhnout z pozice, kdy nemám v podstatě žádné hudební zkušenosti a žádné peníze a přitom chci do projektu natáhnout profíky. V určitých momentech jsem musel být víc markeťák než „umělec“ s hlavou v pejru.

Můžete prozradit, jak finanční nákladné vytvořit takový to klip?

Je jasné, že takový projekt nelze vytvořit zadarmo. Konkrétní částku zmiňovat nechci, pohybujeme se ale v nižších řádech desítek tisíc. Finančně se na něm podíleli všichni fanoušci Slezského FC Opava. Pro ty, jsem to primárně dělal. Trochu i pro sebe samozřejmě. Za jejich věrnost a oddanost. Žádného sponzora nemáme. Na zápasech vybíráme do kasičky, snažíme se vyrábět originální suvenýry.

Choreo a živý fotbal! Takto kreativní je fanoušek SFC Opava

Můžete prozradit v jakých lokalitách se klip točil?

Natáčeli jsme asi ve čtyřech, pěti lokacích. Točili jsem jak na stadionu, tak i mezi opavskými paneláky. Chtěli jsme do toho zakomponovat i ulici, která je nesdílnou součástí Opavy. Krom toho, že je písnička dobrá tak to bude i cesta Opavou. Uvidíme finální verzi ještě nemáme. Budou v ní zachyceny i opavské památky, ulice, sídliště. Tohle vše patří do rapového klipu. Fanoušci se také mohou těšit na bohaté záběru choreografií ze stadionu.

Jaké věkové kategorie podle vás klip osloví? Ne všichni na rapovou hudbu slyší…

Rozumím. Písničku jsem pouštěl i starším. Ti i když rapovou muziku neposlouchají, tak říkali, že se s ní plně ztotožňují a podporují mě. Myslím si ale, že hlavní posluchači budou od dvanácti, do pětačtyřiceti let. Starší posluchače zaujme spíše vizuál, tedy pokud má rád Opavu, že uvidí záběry přímo z centra.

Kdo se na výrobě klipu nejvíce podílel?

Nejvíce mi pomáhá producent Lumír Knír, se kterým to celé mixuji a majstruji. Dělali jsme na tom asi třicet hodin. Má ucho jak netopýr. Pomáhal mi s přednesem, i s tím, jak se chovat na place. Byl důležitým propojovací elementem, když jsme hledali, kdo udělá promo fotky a video. Další důležitou součástí je nejznámější opavský producent DJ Roman StraySide Aust. Ten mě zásobuje beatama. Zhruba před rokem mi poslal pět beatů, ze kterých jsem na první dobrou vybral, ten který uslyšíte. Zapomenout nesmím na kameramana a střihače Jana Dombrovského, jenž je hodně šikovný a hlavně skromný. Má cit pro moment, ví jak na věc. Dělali jsme spolu celý scénář. Má na kontě hodně rapových klipů pro Sandeye nebo Molize. Doufám, že ho čeká zářná budoucnost. Taktéž Bohdan Vivsajník, který je fotografem. Nám dělal studiové a klipové promo fotky, které nejsou úplně standardní. Ale chtěl jsem je. Pak musím ještě zmínit jedno jméno, a to mou krásnou ženu Stáňu. Neskutečně mě podporuje. Stará se. Je poměrně dost kritická. A všechno s ní konzultuji. Ať jedná o chorea, graffiti, hudbu i zakázky. Člověk se v určitých profesních situacích dostane do bodu, kdy mu už nemůže nikdo pomoct. Od toho je tu rodina, pevné zázemí a dobrá rada. Když je něco špatně, hned mi to na rovinu řekne. Jak slyšela track, hned mi řekla: říkej si tomu, jak chceš ale stejně všichni budou klipu říkat Za Opavu. Takže proto ten název. Pomáhá mi navíc v korektuře textů při grafických prezentacích.

Jaké očekáváte ohlasy?

Věřím, že se track bude líbit. Jinak bych do toho ani nešel. Také ale očekávám i kritiku. Věřím, že si singl vedle Opavských, pustí také fanoušci jiných klubů, ať už z Polska nebo Slovenska. Jedná se o dost vzácný artikl na české poměry. Tohle nemají ani některé přední české prvoligové kluby, natož průměrný druholigový. Ale je to o tom, že tady to fanouškovské zázemí vždycky bylo a doufám, že i bude. Proto jsme stále na pomyslné mapě. Na to jsem nesmírně hrdý. Na kritiku z nefotbalového prostředí se těším více. Přece jenom se dívám trochu dopředu a uvidím jestli přijde nějaká nabídka. Nápadů mám plné kapsy.